Kirchberg gewinnt „Die große Show zum MDR Frühlingserwachen 2025“

Am 10. Mai wird in Kirchberg ausgelassen gefeiert: Die große Dankesshow zum siebten „MDR Frühlingserwachen“ steigt in Sachsen. Das MDR-Fernsehen überträgt ab 20.15 Uhr live. Christin Stark und Peter Imhof begrüßen auf der frisch renovierten Freilichtbühne von Kirchberg dann u. a. Fantasy, Inka, Olaf Berger, Anna-Carina Woitschack, Dieter „Maschine“ Birr, Dirk Michaelis, Bell Book & Candle und viele weitere Künstlerinnen und Künstler. Die Show wird anschließend noch 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar sein.

Gemeinsam stark: Auch in diesem Jahr packten wieder Hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer beim großen Frühjahrsputz an, um ihren Ort zu verschönern. Mit dabei waren das sächsische Kirchberg, Schleiz in Thüringen und Zörbig in Sachsen-Anhalt. In den drei Aktionsorten haben die Menschen seit Anfang April die Freilichtbühne am Borberg in Kirchberg auf Vordermann gebracht, das alte Feuerwehrhaus in Zörbig zu einem Treffpunkt für alle umgebaut und das Freibad in Schleiz wieder aufgehübscht und vor allem sicherer gemacht. Das MDR-Publikum hat anschließend über das schönste Projekt abgestimmt und kürte in diesem Jahr Kirchberg mit 48,4 Prozent zum Siegerort des „MDR Frühlingserwachen“. Schleiz bekam 31,8 Prozent der Stimmen, Zörbig 19,8 Prozent. Insgesamt waren fast 120.000 Stimmen beim MDR eingegangen.

Im Gewinnerort Kirchberg wurde die beliebte Freilichtbühne am Borberg wieder instand gesetzt. Dafür kamen neue Sitzbänke in die Arena, die Buden auf dem Gelände wurden neu verkleidet, die Bühne saniert und Zäune frisch gestrichen. Bürgermeisterin Dorothee Obst war begeistert: „Es ist so positiv gerade. Alle reden nur übers Frühlingserwachen – wir sind das Frühlingserwachen. Keine negativen Gespräche mehr, und das ist es, was es ausmacht."

Einzigartiges Gemeinschaftsgefühl

Bei den Arbeitseinsätzen sind nicht nur wunderbare Projekte entstanden, es bleibt auch ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl. Viele Ehrenamtliche, Vereine sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Orte hatten sich fünf Tage lang ins Zeug gelegt und für den Sieg hart gearbeitet. Auch MDRfragt war beim „MDR Frühlingserwachen“ dabei und kam mit zahlreichen Menschen ins Gespräch – unter anderem darüber, was ihre Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen so lebenswert macht.

Große Dankesshow live im MDR und in der ARD Mediathek

Als Dankeschön für die vielen Freiwilligen und die Einwohnerinnen und Einwohner veranstaltet der MDR in Kirchberg eine große Unterhaltungsshow mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die im MDR-Fernsehen am 10. Mai ab 20.15 Uhr live übertragen wird. Moderiert wird die Show von Peter Imhof und Christin Stark, die natürlich auch den diesjährigen Gewinnerort in Sachsen mit seinen Besonderheiten und Einwohnern vorstellen werden.

Mehr Informationen zum „MDR Frühlingserwachen“ und zur Gewinnershow: mdr.de/frühlingserwachen

