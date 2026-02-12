Plansecur KG

Plansecur stärkt eigenen Beitrag zum Klimaschutz

Kassel (ots)

Die Finanzberatungsgruppe kompensiert den CO2-Ausstoß ihrer ServiceZentrale in Kassel

Die ServiceZentrale der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur in Kassel, die in diesem Jahr 40-jähriges Firmenjubiläum begeht, kompensiert ihren CO2-Ausstoß vollständig. Hierzu hat Plansecur eine umfassende Treibhausgasbilanz gemeinsam mit der Organisation Fokus Zukunft erstellt. Auf Basis dieser detaillierten Analyse wurde der entsprechende CO2-Ausgleich über anerkannte Klimaschutzprojekte vorgenommen. Die Kompensation umfasst jährlich rund 330 Tonnen CO2 und wurde rückwirkend bis einschließlich 2023 vollzogen.

Wie Plansecur betont, wurden im Rahmen der Bilanzierung sämtliche wesentlichen Emissionsquellen der ServiceZentrale erfasst. Dies beinhaltet direkte Treibhausgasemissionen, die aus den eigenen Aktivitäten entstehen, indirekte Emissionen durch die Erzeugung von Energie, die eingekauft und genutzt wird, sowie alle Emissionen, die durch Aktivitäten außerhalb der direkten Kontrolle des Unternehmens entstehen, aber entlang der Wertschöpfungskette auftreten.

Zertifizierte Klimaprojekte gemäß internationalen Standards

Die Ausgleichszahlungen fließen in zertifizierte Klimaprojekte, die nach internationalen Standards ausgewählt wurden. Konkret handelt es sich um ein Trinkwasserprojekt in Nepal, ein Wasserkraftwerk in Myanmar und einen Windpark in Südafrika.

In Nepal geht es um die Installation moderner Wasseraufbereitungssysteme, um einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Dadurch entfällt das übliche Abkochen des Wassers mit kohlenstoffintensiven Energieträgern wie Brennholz oder Flüssiggas. Die neue Technologie wird mit Strom aus dem nationalen Netz betrieben und verursacht praktisch keine Treibhausgasemissionen. Das Projekt verbessert somit zugleich die Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung und leistet einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz.

Das Dapein Hydropower Project in Myanmar nutzt die Wasserkraft des Flusses Dapein im Bundesstaat Kachin zur nachhaltigen Stromerzeugung. Die Anlage erzeugt jährlich über eine Million Megawattstunden saubere Energie und trägt damit maßgeblich zur Reduzierung fossiler Stromerzeugung bei. Eine Besonderheit des Projekts ist die langfristige Versorgung Myanmars mit kostenlosem Strom: In den ersten 25 Betriebsjahren werden acht Prozent, in den folgenden 15 Jahren zehn Prozent der jährlichen Gesamtproduktion unentgeltlich bereitgestellt. Damit verbindet das Projekt erneuerbare Energieerzeugung mit einer nachhaltigen Förderung der regionalen Entwicklung.

Ziel des Projekts Longyuan Mulilo De Aar 2 North in Südafrika ist die nachhaltige Stromerzeugung durch Windkraft und die Einspeisung der erzeugten Energie in das nationale Stromnetz. Der Windpark im Distrikt Pixley Ka Seme besteht aus 96 Windturbinen mit einer installierten Gesamtleistung von 144 Megawatt. Das südafrikanische Energiesystem ist bislang überwiegend von Kohlekraftwerken geprägt. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung dieser Abhängigkeit und zur klimafreundlichen Stromversorgung. Über den gesamten Anrechnungszeitraum wird durch das Projekt eine Verringerung der Treibhausgasemissionen von voraussichtlich rund 4,34 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent erreicht.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

