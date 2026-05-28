PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Lenz: Entschlossene Strukturreformen für Wettbewerbsfähigkeit

Berlin (ots)

Wachstumskräfte stärken und Wohlstand sichern

Anlässlich des Frühjahresgutachten des Sachverständigenrats erklärt der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Lenz:

"Die deutsche Wirtschaft steht weiter unter erheblichem externem Druck. Handelskonflikte und Zölle, geopolitische Risiken - insbesondere rund um die Straße von Hormus - sowie eine anhaltend hohe Unsicherheit auf den Weltmärkten belasten Konjunktur, Investitionen und Wachstumsperspektiven spürbar. Das Gutachten unterstreicht, dass diese externen Faktoren kurzfristig kaum beeinflussbar sind.

Umso klarer ist die Schlussfolgerung für die Wirtschaftspolitik: Deutschland muss seine hausgemachten strukturellen Schwächen entschlossen angehen. Nur durch konsequente Strukturreformen wird der Standort wieder attraktiver, damit sich die die Stärken des Standortes voll entfalten können.

Der Sachverständigenrat weist zu Recht darauf hin, dass die Wachstumskräfte der deutschen Volkswirtschaft gestärkt werden müssen. Um nicht abgehängt zu werden, sind Reformen nötig, die den schleichenden Wohlstandsverlust stoppen und die sozialen Sicherungssysteme Zukunftsfähig und bezahlbar halten.

Angesichts des demografischen Wandels geht es darum mehr Flexibilität für mehr Arbeit zu ermöglichen. Diese muss sich wiederum noch stärker für den Einzelnen lohnen.

Die Koalition hat durch den Investitionsbooster, durch Planungs- und Vergabebeschleunigungen schon richtige Akzente gesetzt. Dennoch geht es darum, die Prozesse noch stärker zu vereinfachen.

Das Frühjahrsgutachten macht deutlich: Die geopolitischen Herausforderungen sind groß. Gleichzeitig müssen die national lösbaren Herausforderungen weiter angegangen werden. Es geht um die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, bei Wahrung des Wohlstands im Land."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 27.05.2026 – 14:42

    Weisgerber/Klein: Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetz beschlossen

    Berlin (ots) - Aufbruch für den Filmstandort Deutschland Das Bundeskabinett hat heute das Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetz beschlossen. Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber, und die kultur- und medienpolitische Sprecherin, Ottilie Klein: Anja Weisgerber: "Mit dem Beschluss verbindet die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 12:07

    Luczak/Kießling: Grundlegende Novelle Baugesetzbuch beschlossen

    Berlin (ots) - Vorrang für Wohnungsbau statt neuer Auflagen Das Bundeskabinett hat heute eine umfassende Novelle des Baugesetzbuches beschlossen. Hierzu erklären der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, und der zuständige Berichterstatter, Michael Kießling: Jan-Marco Luczak: "Unsere Bauvorschriften müssen strukturell und dauerhaft entschlackt und auf Schnelligkeit und Effizienz ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 10:47

    Luczak: Wohnungsbau im freien Fall - Der Reform-Turbo muss jetzt zünden

    Berlin (ots) - Kehrtwende gelingt nur mit einfacherem, schnellerem und bezahlbarem Bauen Das Statistische Bundesamt hat heute die Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau für das Jahr 2025 veröffentlicht. Danach wurden nur noch 206.600 neue Wohnungen fertiggestellt - rund 18 Prozent beziehungsweise 45.400 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Hierzu erklärt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren