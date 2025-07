PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH

PROVIREX und LIV erhalten 1,7 Millionen Euro PROFI Transfer Plus-Förderung

Gentherapie-Plattform gegen HTLV-1

Hamburg (ots)

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH erhält gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Virologie (LIV), Arbeitsgruppe "Genomik retroviraler Erkrankungen" unter der Leitung von Dr. Dr. Ulrike Lange, eine Förderung in Höhe von 1,7 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms PROFI Transfer Plus der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Im Zentrum des geförderten Entwicklungskooperationsprojekts TheraImmun steht der Aufbau einer modularen Gentherapie-Plattform zur gezielten Modifikation von Immunzellen.

Die Förderung läuft über 30 Monate ab August 2025. Die erste Anwendung dieser Plattform ist die Behandlung von Infektionen mit dem humanen T-lymphotropen Virus 1 (HTLV-1) - einem Retrovirus, das wie HIV sein eigenes virales Erbgut in das Erbgut der Immunzellen einbaut und schwerwiegende Erkrankungen wie T-Zell-Leukämien und neurologische Störungen verursachen kann.

Für HTLV-1 gibt es bislang keine Therapien, was sich nun durch das geförderte Projekt ändern soll. Der therapeutische Ansatz basiert auf einer Designer-Rekombinase (RecHTLV), die das in Immunzellen integrierte virale Erbgut gezielt entfernt. Die Rekombinase wird über virale Transportvehikel (AAV) in die betroffenen Immunzellen eingeschleust. Diese Vehikel tragen auf ihrer Oberfläche spezifische Antikörperfragmente (VHH-Antikörper), die die gezielte Adressierung ermöglichen.

Die eingesetzte Technologie baut auf einer bereits von PROVIREX entwickelten und patentierten Lösung zur Entfernung von integrierten HIV auf. Im Projekt TheraImmun wird diese Technologie mit der Expertise zu VHH-Antikörper-AAV-Transportvehikel am LIV kombiniert. Zudem werden für die präklinische Erprobung des Therapieansatzes im Projektverlauf 3D-Organoid-Modelle eingesetzt, die als realitätsnahe Gewebemodelle eine präzise und ethisch vertretbare Forschung ohne Tierversuche ermöglichen können.

Dr. Niklas Beschorner, Leiter Forschung bei PROVIREX, betont: "Diese Kooperation bündelt unsere therapeutische Plattformtechnologie mit exzellenter virologischer Forschung. Gemeinsam mit dem LIV schaffen wir die Grundlage für eine gezielte Gentherapie gegen HTLV-1."

Dr. Dr. Ulrike Lange, Leiterin der Forschungsgruppe "Genomik Retroviraler Infektionen" am LIV, ergänzt: "HTLV-1 wird als global verbreitete Gesundheitsbedrohung oft unterschätzt. Die Zusammenarbeit mit PROVIREX ermöglicht es uns, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Entwicklung innovativer Therapien zu übersetzen."

Dr. Carsten Lohmann, Leiter Organisationseinheit Innovationsförderung, IFB Hamburg: "Wir wünschen den beteiligten Projektpartnern PROVIREX und LIV viel Erfolg bei diesem technologisch anspruchsvollen 'Leuchtturm-Projekt' und freuen uns, dass wir mit unserer Förderung den Life-Science-Standort Hamburg weiter voranbringen können."

Das Projekt steht beispielhaft für die Ziele von PROFI Transfer Plus: Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften zur Lösung zentraler Herausforderungen in Gesundheit und Biotechnologie - mit starkem regionalem Bezug und internationaler Relevanz.

Über die PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH

PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH aus Hamburg ist ein privates Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs) widmet. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre Genom-Editierungstechnologie, um integrierte virale DNA präzise aus infizierten Zellen zu entfernen und so lebensbedrohliche Virusinfektionen zu heilen. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien zur Heilung von HIV-Infektionen unter Verwendung einer Kerntechnologie, die auf hochspezifischen Designer-Rekombinasen basiert. PROVIREX wurde im Oktober 2019 gegründet und sicherte sich 2020 eine Startfinanzierung. Seit Juli 2022 gehören die BIOVENTURE Consulting GmbH und die Freie und Hansestadt Hamburg (über die IFB) zu den Investoren und Gesellschaftern. Mit exklusiven Technologielizenzen und einem engagierten Team gestaltet PROVIREX die Zukunft der Genom-Editierungs-Therapien. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.provirex.de.

Über das Leibniz-Institut für Virologie

Am Leibniz-Institut für Virologie (LIV) werden humanpathogene Viren erforscht, mit dem Ziel, virusbedingte Infektionskrankheiten zu verstehen und neue Therapieansätze zu schaffen. Auf Basis der experimentellen Grundlagenforschung werden neue Ansatzpunkte für verbesserte Verfahren zur Behandlung einer Reihe der weltweit bedeutendsten viralen Infektionserreger entwickelt. Das LIV ist eine gemeinnützige und selbstständige Forschungseinrichtung, die seit 1995 der Leibniz-Gemeinschaft angehört und anteilig durch das Bundesministerium für Gesundheit und die gemeinsame Forschungsförderung der Länder, vertreten durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) der Freien und Hansestadt Hamburg, finanziert wird. Die Arbeitsgruppe "Genomik Retroviraler Infektionen" wird von Dr. Dr. Ulrike Lange geleitet und ist seit 2022 Teil des LIV. Die Gruppe erforscht, wie Infektionen mit dem Humanen Immundefizienz Virus (HIV) das Immunsystem von Betroffenen trotz bestehender Therapie hemmen können. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung von endogenen Retroviren, die in der Evolution erworben wurden und als Teile des menschlichen Erbgutes die Funktion unseres Immunsystems prägen. Die Gruppe wird primär durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Weitere Informationen zum LIV finden Sie hier: www.leibniz-liv.de.

Über die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg)

Zum Thema Förderung ist die Hamburgische Investitions- und Förderbank die zentrale Anlaufstelle für Privatpersonen, Unternehmen sowie Institutionen in Hamburg und berät zu allen Förderangeboten der Stadt, des Bundes und der EU. Sie unterstützt die Freie und Hansestadt Hamburg bei der Struktur- und Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik und bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das Aufgabenspektrum der IFB Hamburg reicht von der Wohnraumförderung über die Wirtschafts- und Innovationsförderung bis hin zur Förderung von Aktivitäten im Bereich Umwelt und Energie. Die IFB Hamburg unterstützt Vorhaben in Hamburg mit Zuschüssen, Darlehen und Bürgschaften. Innovative Unternehmen können auch von Beteiligungen profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ifbhh.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation enthält Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche und des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens der PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH. Diese Annahmen, Erwartungen und Prognosen sind unsicher und unterliegen jederzeit einem Änderungsrisiko, insbesondere den üblichen Risiken von Biotech/-Pharmaunternehmen wie Auswirkungen von Produkt- und Rohstoffpreisen, Arzneimittelsicherheit, Wechselkursschwankungen, staatlichen Vorschriften, Arbeitsbeziehungen, Steuern, politische Instabilität und Terrorismus sowie dem Ergebnis anhängiger Forderungen und staatlicher Untersuchungen, die das Unternehmen betreffen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsweisenden Aussagen gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sie stellen keine Gewährleistungen künftiger Leistung dar. Tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen können wesentlich von den hier skizzierten Erwartungen abweichen, die in zukunftsweisenden Aussagen ausdrücklich dargestellt oder impliziert werden. Die PROVIREX Genome Editing Therapies GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung zur Aktualisierung derartiger Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche, des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens und des Unternehmens.

