Sky Deutschland

Die Küppers ab August bei Sky Sport: Vater und Sohn kommentieren gemeinsam den neuen Flutlicht-Freitag der Bundesliga

Unterföhring (ots)

Hansi und Cornelius "Corni" Küpper bilden neben Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld das zweite Duo, das das Freitagabendspiel im neuen Doppel-Kommentar begleitet

Cornelius "Corni" Küpper verstärkt das Kommentatoren-Team von Sky Sport und wird über den Freitagabend hinaus auch in der Bundesliga am Samstagnachmittag zu hören sein, Hansi Küpper verlängert

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 7. Mai 2025 - Ab August wird bei Sky Sport erstmals ein Vater-Sohn-Duo die Bundesliga kommentieren. Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius bilden das zweite Kommentatoren-Gespann, das künftig den Flutlicht-Freitag bei Sky Sport begleiten wird. Die Küppers kommentieren die Freitagsspiele der Bundesliga dann im Wechsel mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Cornelius "Corni" Küpper wird für die neue Aufgabe Teil des Sky Sport Bundesliga-Teams. Über den Doppel-Kommentar mit seinem Vater hinaus wird der 33-Jährige ab der neuen Saison auch in den Bundesliga-Übertragungen am Samstagnachmittag zu hören sein. Hansi Küpper (64) bleibt auch in Zukunft eine der Stimmen der Fußball-Übertragungen von Sky Sport, die er bereits seit 2017 begleitet, und wird neben der Bundesliga auch weiterhin in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal zum Einsatz kommen.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Als Vater-Sohn-Tandem sind die Küppers neben 'Schmiso' und 'Buschi die perfekte Besetzung für unseren generationenübergreifenden Doppel-Kommentar am neuen Flutlicht-Freitag. Die Kombination aus atmosphärischem Sport und bester Unterhaltung zur Prime Time wollen wir auch über den perfekten Mix aus Erfahrung und junger Sprache am Mikrofon transportieren. Die Bundesliga zur Prime Time ist etwas ganz Besonderes und wir werden den Freitagabend als Startschuss des Spieltags zelebrieren."

Hansi Küpper: "Ich habe mich sehr gefreut, mit Sky Sport noch einmal zu verlängern. Dass es jetzt für mich eine so persönliche Wendung bekommt, ist schon überragend. Corni und ich telefonieren täglich, tauschen uns über den Fußball aus und haben immer etwas zu besprechen. Aber keine Sorge: Wir werden die Zuschauer nicht 90 Minuten vollquatschen. Der Fußball steht am Freitagabend im Mittelpunkt, nicht Vater und Sohn."

Cornelius Küpper: "Früher haben mein Bruder und ich in Papas Tonkabine seine Zusammenfassungen spielerisch nachkommentiert. Ich hab nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass ich mal mit ihm zusammen ein Bundesliga-Spiel kommentieren werde. Als Alex Rösner mit der Idee um die Ecke kam, haben Papa und ich erstmal gelacht. Dann war klar: der meint das ernst! Jetzt steigt die Vorfreude auf den Flutlicht-Freitag."

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchst

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell