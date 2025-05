Edward Bergers Erfolgsfilm "Konklave" kommt zu Sky und WOW

Unterföhring (ots) - - Barny Mills: "Mit 'My Matchday' setzen wir einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Fans die Bundesliga erleben können" - Mehr live am Samstagnachmittag geht nicht: mit "Multiview" alle parallel stattfindenden Einzelspiele in voller Länge in einer Mehrfachbildansicht auf einen Blick ...

mehr