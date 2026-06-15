PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Caritas international mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Caritas international

Caritas-Hilfskonvoi im Südlibanon durch Schusswechsel gestoppt - Lebensgefährliche Zuspitzung für humanitäre Helfer

Freiburg (ots)

Ein humanitärer Caritas-Konvoi musste am Wochenende auf dem Weg zu drei christlichen Dörfern im Süden des Landes wegen eines Schusswechsels zwischen der israelischen Armee und Hisbollah-Milizen gestoppt worden. Die Route war zuvor mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden. Nach einem rund zehnstündigen Umweg erreichte der Konvoi schließlich das Dorf Debel südlich von Tyros.

"Es ist unerträglich, dass das Helfen lebensgefährlich ist. Und immer gefährlicher wird. Und das besonders dort, wo die Menschen Hilfe am dringlichsten benötigen", sagt Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Humanitäre Helferinnen und Helfer müssten wirksam geschützt werden; zugleich müsse der Zugang zu Menschen in Not auch in umkämpften Gebieten gewährleistet bleiben.

Die Lage im Südlibanon steht exemplarisch für eine Zuspitzung der Lage für humanitäre Helferinnen und Helfer im Nahen Osten und weltweit: So war 2025 nach Angaben der Vereinten Nationen das tödlichste Jahr für humanitäre Helferinnen und Helfer seit Beginn der Daten-Erfassung. Weltweit wurden 383 humanitäre Helferinnen und Helfer getötet, 308 verletzt, 125 entführt und 45 festgenommen oder inhaftiert.

Die stetig steigenden Risiken der humanitären Hilfe gefährden die Versorgung der notleidenden Bevölkerung im Krisengebiet mit lebensnotwendigen Hilfsgütern massiv, da selbst abgestimmte Routen durch die volatile Sicherheitslage, wie beim Zwischenfall im Südlibanon, kurzfristig unpassierbar und dann zu einer tödlichen Falle werden.

Der Caritas-Konvoi war organisiert worden vom Apostolischen Nuntius im Libanon, Erzbischof Paolo Borgia, An dem Hilfseinsatz waren Caritas Libanon und weitere katholische Organisationen beteiligt. Der Konvoi umfasste 45 Lastwagen und Fahrzeuge mit Lebensmitteln, Obst, Gemüse, Wasser, Medikamenten und Treibstoff. Die Hilfe war für drei Dörfer bestimmt: Debel, Ain Ebel und Rmeich. Diese Orte sind durch die anhaltenden Kampfhandlungen weitgehend vom Rest des Landes abgeschnitten.

Pressekontakt:

Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,
Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon
0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke
(Durchwahl -515).
www.caritas-international.de

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Caritas international mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Caritas international
Weitere Storys: Caritas international
Alle Storys Alle
  • 03.06.2026 – 10:36

    Caritas international: "Wohin sollen die Menschen im Libanon noch fliehen?"

    Freiburg/Beirut (ots) - Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes ist sehr besorgt - Eskalation führt zu Vertreibungen - Verschärfung der humanitären Lage - Ministerin kehrt aufgrund der verschärften Sicherheitslage um - Hilfen der Partnerorganisationen gehen weiter - Spenden werden dringend benötigt. Caritas international ist über die aktuellen Entwicklungen im ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:00

    Sudan: 34 Millionen Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe

    Freiburg/Berlin (ots) - Gegen das Vergessen: Diakonie Katastrophenhilfe und Caritas international starten Sommeraktion für Sudan Der bewaffnete Konflikt im Sudan geht unvermindert weiter. 40 Prozent der Bevölkerung- rund 20 Millionen Menschen - hungert akut, die Lage im vierten Kriegsjahr ist dramatisch. Deshalb starten heute die beiden kirchlichen Hilfswerke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren