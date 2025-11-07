IOY Innovator of the Year GmbH

Hidden Champions-Papst, Klima-Pioniere und KI-Visionäre: Innovatoren des Jahres im Pressegespräch

Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14. November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft.

Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am Gendarmenmarkt stattfindende Verleihung der Preise "Innovator des Jahres", des größten Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft.

Ausgewählte Preisträger stellen zuvor gegenüber der Presse in Statements ihre innovativen Projekte vor, äußern sich zu Situation der Wirtschaft und stehen für Fragen und anschließende Interviews zur Verfügung:

Prof. Dr. Hermann Simon ist der diesjährige Ehrenpreisträger des Awards. Als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und Begründer des Begriffs der Hidden Champions überblickt er die Chancen und Herausforderungen in einer sich verändernden globalisierten Wirtschaft.

Vertreten sind Preisträger aus dem Segment der Einzelfertiger, die als produzierender Kern der deutschen Wirtschaft Innovationen in konkrete Produkte und Anlagen umsetzen, darunter eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands, sowie aus dem Nachhaltigkeitsbereich mit dem " Green Innovator des Jahres"

KI in Kommunen: Eine Runde aus Amtsträgern, Wissenschaftlern und Entwicklern des Projekts "Urban KI" widmet sich dem innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Herausforderungen von Städten und Gemeinden

Erfolgreiche Frauen im Mittelstand: Geschäftsführerinnen und Gründerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen berichten über nachhaltige, erfolgreiche und diverse Unternehmensführung.

10h, PK "Innovator des Jahres" mit

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon (Ehrenpreisträger)

Professor Dr. Thomas Auhuber, CEO BG prevent (Innovator des Jahres)

Lucas Zaehringer, CEO Planet2050 (Green Innovator des Jahres)

Michael Oelmann, Präsident des Nominierungskomitees Innovator des Jahres

11h, PK "URBAN KI - Künstliche Intelligenz in Kommunen und Städten" mit

Prof. Dr. Julia Frohne, Professorin für Kommunikationsmanagement an der Westfälischen Hochschule

Manfred vom Sondern, CIO der Stadt Gelsenkirchen

Sven Tomfohrde, Projekts Urban KI

12h, PK "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" mit

Claudia Rankers, Initiatorin Frauen im Mittelstand

Aida Rizvo, JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH

Melanie A. Preßler, LUX Lernförderung

Heike Leise, ennit GmbH

13h, PK "Innovationspreis Einzelfertiger" mit

Manfred J. Deues Präsident ife - Netzwerk für Einzelfertiger

Sebastian Groos, COO & CIO ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co.

Dipl. Ing. Michael Braetz, Geschäftsführer sema Systemtechnik GmbH

Beim Festakt am Abend werden vor 400 Gästen u.a. des Weiteren Dr. Reinhard Zinkann (Miele), Professor Dr. Jörg Rocholl (European School of Management & Technology), Frank Dopheide (ehem. CEO Handelsblatt) und Dr. Dr. Rainer Zitelmann (Publizistik-Preis) auf der Bühne zu erleben sein.

