Präsenz im Nordatlantik - Einsatzgruppenversorger "Berlin" läuft zu Manöver "Atlantic Bear" aus - Begleiten Sie die Deutsche Marine erstmals in Grönland

Am Sonntag, den 3. August 2025 um 15:30 Uhr wird der Einsatzgruppenversorger "Berlin" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Karsten Uwe Schlüter seinen Heimathafen Wilhelmshaven verlassen, um an multinationalen Manövern sowohl im nördlichen Nordatlantik als auch vor der Küste der Vereinigten Staaten teilzunehmen.

Die Deutsche Marine will Medienschaffenden die Möglichkeit geben, hautnah dabei zu sein, die Besatzung zu begleiten und so einen direkten Einblick in das durch Kanada geführte Manöver "Nanook" zu erhalten.

Es besteht die Chance, sich für folgende Slots zu bewerben:

Reykjavik (Island) - Nuuk (Grönland) (Transit und Vorbereitung)

11.08. - 17.08.2025

Nuuk (Grönland) - Halifax (Kanada) (Begleitung des Manövers)

19.08. - 28.08.2025

Die Hauptaufgabe der "Berlin" wird jeweils die logistische Versorgung der teilnehmenden Kriegsschiffe der Partnerländer in See sein. Die Besatzung des Schiffes wird während der Seefahrt zahlreiche Häfen besuchen. Als erstes Kriegsschiff der Deutschen Marine wird die "Berlin" in Nuuk (Grönland) einlaufen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der US Navy und des US Marine Corps wird das Schiff in New York City und in Norfolk erwartet.

"Wir freuen uns alle, dass es für die 'Berlin' nach einer langen Durststrecke an Land, gefolgt von einer intensiven Ausbildung, nun endlich losgeht", so der Kommandant Fregattenkapitän Schlüter. "Neben der Übungsteilnahme im nördlichen Nordatlantik werden wir auch weiter südlich vor der Küste der USA an einem multinationalen Manöver mit befreundeten Marinen teilnehmen. Beide Vorhaben dienen der Erhöhung der Einsatzbereitschaft und des Ausbildungsstandes der Besatzung einerseits, demonstrieren andererseits aber auch unsere Bereitschaft in verschiedenen herausfordernden Operationsräumen gemeinsam mit unseren internationalen Partnern präsent und wachsam zu sein", erklärt er zum Auslaufen des Einsatzgruppenversorgers.

Kurz vor Weihnachten wird das Schiff wieder nach Wilhelmshaven zurückkehren.

Hintergrundinformationen Einsatzgruppenversorger "Berlin"

Rund 20.000 Tonnen verdrängen die größten Schiffe der Marine. Die drei Riesen der Berlin-Klasse versorgen Einsatzverbände in See mit allen notwendigen Ressourcen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition. Als Multifunktionsschiffe stellen die Einsatzgruppenversorger, kurz EGV, außerdem medizinische Spezialkapazität bereit sowie für Führungsaufgaben satellitenbasierte Kommunikationstechnik. All dies können sie mit Flugbetrieb unterstützen. So haben zwei Marinetransport-Hubschrauber vom Typ Sea Lion im Hangar vor dem Flugdeck Platz. Mit solchen Fähigkeiten machen diese Schiffe Marineverbände von Häfen unabhängig. Deren Stehzeit in See wird je nach Größe mehr als verdoppelt und das weltweit.

Hinweise für die Presse

1. Einschiffung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung für die angebotenen Slots bis spätestens zum 4. August 2025, 12 Uhr, mit der geplanten Größe des Medienteams an markdopizpressearbeit@bundeswehr.org. Wir weisen darauf hin, dass die Plätze begrenzt sind und wir leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigen können.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter +49 381 802-51522/51553 gerne zur Verfügung. Ansprechpartner außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten (inklusive Wochenenden) ist der Sprecher vom Dienst mit der Durchwahl +49 381 802-51515.

2. Anmeldung für den Pressetermin zum Auslaufen

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Präsenz im Nordatlantik - Einsatzgruppenversorger 'Berlin' läuft zu Manöver 'Atlantic Bear' aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Sonntag, 3. August 2025, Eintreffen bis spätestens 14:15 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,

26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 1. August 2025, 13 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nachfragen: Tel.: +49 (0) 4421 68 5800/6163

E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org

