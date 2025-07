Presse- und Informationszentrum Marine

Auslaufen der "Hamburg" zur Teilnahme an der SNMG1

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 12. Juli 2025 um 15 Uhr wird die Fregatte "Hamburg" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Alexander Timpf ihren Heimathafen Wilhelmshaven verlassen und an der Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG 1) teilnehmen.

Nach den Ausbildungsfahrten in der ersten Hälfte des Jahres geht es für die Besatzung unter Fregattenkapitän Timpf nun in die Nordsee, die Ostsee sowie in den Atlantik für den Einsatz in der SNMG 1. "Ich bin stolz auf meine Besatzung. In der fordernden Einsatzvorbereitung haben alle mit vollem Elan bewiesen, was in uns steckt - fachlich, persönlich, kameradschaftlich. Wir gehen geeint in diesen Einsatz, mit starkem Teamgeist und klarem Blick auf unsere Verantwortung.", so der Kommandant über seine Besatzung. "Dieser Einsatz ist ein gemeinsamer Weg - als multinationale Einsatzgruppe, als Besatzung und als Menschen mit Familien zuhause. Der Stolz, den wir empfinden, gilt nicht nur unserem Auftrag, sondern auch allen, die uns begleiten - in Gedanken, im Herzen, Tag für Tag", so der Kommandant der Fregatte Hamburg.

Für Fregattenkapitän Timpf ist es der erste Einsatz unter seinem Kommando, er hatte die "Hamburg" im Februar übernommen. Schiff und Besatzung werden gegen Ende des Jahres 2025 in Wilhelmshaven zurückerwartet. "Ein halbes Jahr Einsatz ist nicht nur eine Herausforderung für uns an Bord - sondern auch für unsere Familien und Freunde Zuhause. Sie halten uns den Rücken frei, sie tragen mit, was wir für unser Land leisten. Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank.", so Fregattenkapitän Timpf.

Hintergrundinformationen

Die Standing NATO Maritime Group 1, kurz SNMG 1, besteht aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie meist einem Versorgungsschiff verschiedener NATO-Mitgliedsstaaten. Seit 1967 besteht dieser maritime Einsatzverband der NATO. Bevor die SNMG1 im Jahr 2005 den heutigen Namen erhielt, wurde er "Standing Naval Force Atlantic" genannt.

Hintergrundinformationen Fregatte Typ F124

Insgesamt drei Fregatten der Sachsen-Klasse besitzt die Marine. Sie sind als Mehrzweckschiffe für Geleitschutz und Seeraumkontrolle konzipiert. Ihr Schwerpunkt ist die Luftverteidigung: Mit ihrem Radar SMART-L (Signal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band) kann eine einzige Einheit der Sachsen-Klasse zum Beispiel den Luftraum über der gesamten Nordsee überwachen. Das Radar der Sachsen-Klasse ist in der Lage, mehr als 1.000 Ziele gleichzeitig zu erfassen. Kommt es darauf an, reichen die Flugabwehrraketen vom Typ SM2 aus dem Senkrecht-Startsystem Mk41 VLS (Vertical Launching System) der Sachsen-Klasse über 160 Kilometer weit. Alle Sensoren und Waffen an Bord sind für diese Hauptaufgabe Verbandsflugabwehr optimiert. Das Computer-Herzstück der Sachsen-Klasse dafür ist das Führungs- und Waffeneinsatzsystem (FüWES) mit einer starken Rechenleistung: Es verarbeitet alle Daten von den Radaren und übrigen Sensoren sowie die Informationen, die verbündete Schiffen liefern. Das System ist redundant auf mehr als einem Dutzend Rechner an Bord verteilt.

Mit diesen Fähigkeiten waren die Fregatten der Klasse 124 schon mehrmals im Nordatlantik in Flugzeugträger-Kampfgruppen der United States Navy integriert.

Die Sachsen-Klasse ist dank ihrer guten Kommunikationsanlage mit Funk- und Satellitenverbindungen auch in der Lage, mehrere andere Kriegsschiffe gleichzeitig zu führen. Die Bordhubschrauber der Sachsen-Klasse dienen der weitreichenden Jagd auf U-Boote.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "Auslaufen der 'Hamburg' zur Teilnahme an der SNMG1" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Samstag, 12. Juli 2025 Eintreffen bis spätestens 13.00 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,

26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 11. Juli 2025, 14.00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

