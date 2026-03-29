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"Ich möchte meinen Bruder finden, denn in meinem Herzen ist ein Loch". "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" startet am Sonntag, 12. April, in SAT.1

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Unterföhring (ots)

29. März 2026. Yvonne quält seit vielen Jahren ein Gedanke: Wo ist mein Halbbruder? Wie ist es ihm die letzten 50 Jahre ergangen? Durch einen verheerenden Brand wurden die Geschwister in jungen Jahren getrennt und wuchsen in unterschiedlichen Familien auf. Yvonnes Versuche ihren Bruder ausfindig zu machen liefen leider immer wieder ins Leere. Julia Leischik begibt sich ab Sonntag, 12. April 2026, um 18:55 Uhr in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" für Yvonne auf die intensive Suche nach ihrem Halbbruder. Kann Julia Leischik auch Yvonnes größten Wunsch erfüllen und sie mit ihrem Halbbruder zusammenführen?

Weiter auf Erfolgskurs: Die vergangene Staffel "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 verzeichnete starke Quoten: Im Durchschnitt erzielten die Folgen starke 9,0 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) Durchschnittlich 2,03 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab drei Jahren) verfolgten Julia Leischik und ihre erfolgreiche Suche.

"Julia Leischik sucht - Bitte melde dich": neue Folgen ab 12. April 2026, sonntags um 18:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.

Barrierefrei: Auf Videotext Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.

Hashtag: #BitteMeldeDich

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