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Wer backt den besten Blumenstrauß? SAT.1 zeigt das Promibacken - "Osterspezial" am Gründonnerstag

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Unterföhring (ots)

Wer backt den besten Blumenstrauß? Wer zaubert das beste gefüllte Osterei? Und können die Schauspielerin Elena Uhlig und Schauspieler Raúl Richter mit ihrer 3D-Tiertorte überzeugen? SAT.1 zeigt "Das große Promibacken - Osterspezial" am Gründonnerstag, 2. April, um 20:15 Uhr. Sechs Stars treten in drei Teams an: die Moderatoren-Duo Madita van Hülsen und Matthias Killing, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann und Schlagersänger Vincent Gross und das Schauspieler-Duo Elena Uhlig und Raúl Richter. Wer behält drei Tage vor Ostern am Backofen den Überblick? Wer gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck?

"Das große Promibacken - Osterspezial", am Donnerstag, 2. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

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