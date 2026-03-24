SAT.1

Königlich: Prime Video und SAT.1 beauftragen die Event-Serie "Queen Silvia" (AT)

Bild-Infos

Download

Unterföhring, 24. März 2026 (ots)

Internationale Koproduktion über die berührende Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf

Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg und Edvin Endre

Prime Video und SAT.1 arbeiten erneut zusammen und haben die sechsteilige Event-Serie "Queen Silvia" (AT) beauftragt. Zur Goldenen Hochzeit von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden im Juni 2026 erzählt die internationale Koproduktion die wahre Geschichte hinter diesem modernen Märchen: die Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen und dem schwedischen Kronprinzen, die zum Prüfstein für Selbstbestimmung, Vertrauen und die Zukunft einer Monarchie wird. Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg ("Miss Sophie - Same Procedure As Every Year", "Charité") als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre ("Blinded", "The Playlist") als Kronprinz Carl Gustaf.

Prime-Mitglieder sehen alle Folgen zuerst bei Prime Video. Bereits vier Wochen später feiert "Queen Silvia" (AT) mit Doppelfolgen in SAT.1 seine Free-TV-Premiere. Die Episoden sind jeweils nach SAT.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.

Andreas Hartmann, Leiter Lizensierung und Koproduktion bei Prime Video Deutschland: "Queen Silvia (AT) ist ein herausragendes Beispiel für die Stärke internationaler Koproduktionen - eine Geschichte mit grenzenübergreifender Strahlkraft, die wir gemeinsam mit SAT.1 realisieren. Die Serie unterstreicht unser Engagement, außergewöhnliche europäische Stoffe zu produzieren, die sowohl lokal verwurzelt als auch international relevant sind."

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit ,Queen Silvia' (AT) setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Prime Video fort und beauftragen gemeinsam ein neues großes Fiction-Projekt. Silvia Sommerlath, Chef-Hostess bei den Olympischen Spielen, und der zukünftige König von Schweden verlieben sich 1972 - das ist mehr als eine klassische Liebesgeschichte. Wir liefern einen Blick auf das Menschliche zwischen den royalen Etiketten. Der unvergleichliche Look der 1970er-Jahre ist stilprägend für die Serie. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein fantastisches internationales Ensemble aus Cast und Crew freuen."

Zur Event-Serie:

Sommer 1972: Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden. Sie arbeitet als Chefhostess im Organisationskomitee, er, der unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger leidet, wohnt den Spielen als Teil der schwedischen Delegation bei. Aus einem zufälligen Zusammentreffen wird bald eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs...

Alicia von Rittberg: "Die Geschichte startet im Olympiastadion, unsere Reise auch. Ich freue mich riesig und habe Respekt! Let's go!"

Edvin Endre: "Diese Rolle zu bekommen, ist für mich ein wahr gewordener Traum, und ich weiß, dass sowohl Alicia als auch ich sehr hart daran arbeiten, diesen Figuren gerecht zu werden und den Zuschauer:innen eine großartige Liebesgeschichte zu präsentieren, denn genau das ist es letztendlich: eine Liebesgeschichte."

Produziert wird die Event-Serie von Pyjama Pictures (Deutschland) in Koproduktion Unlimited Stories AB (Schweden) im Auftrag von Prime Video und SAT.1. Mit BETA FILM als Weltvertriebspartner bringt ein weiterer starker Partner seine Erfahrung in das Projekt ein. Showrunner ist Carsten Kelber, Produzenten sind Tina Ermuth, Carsten Kelber und Frank Buchs. Producer ist Tim Bahalou. Co-Produzenten sind Emil Wiklund und Frida Wallman. Regie führt Miguel Alexandre, der mit Lisa Hofer und Pauline Wolff auch die Drehbücher verfasst hat. Verantwortlich für die Kamera ist Jallo Faber.

"Queen Silvia" (AT) wird vom FilmFernsehFonds Bayern und dem Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Die Dreharbeiten finden in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg statt.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell