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Der Kreis der klügsten Köpfe! Jörg Pilawa fragt im neuen SAT.1-Quiz: "Wer ist Deutschlands Superhirn?"

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Unterföhring (ots)

Unterföhring, 17. März 2026.50 Kandidaten, sechs Kreise, ein Superhirn! SAT.1 zeigt im Sommer 2026 eine neue Quiz-Show mit Jörg Pilawa. In "Wer ist Deutschlands Superhirn?" entscheidet nicht klassisches Faktenwissen über Sieg oder Niederlage, sondern das Leistungsvermögen des gesamten Gehirns. Jörg Pilawa stellt die kognitiven Fähigkeiten seiner Kandidaten auf den Prüfstand: Logik, Merken, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Rechnen und Sprache - nur wer in allen sechs Themengebieten glänzen kann, hat die Chance zu Deutschlands "Superhirn" gekürt zu werden und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

So funktioniert das Quiz:

Auf Jörg Pilawas Spielfeld geht's rund: 50 Kandidatinnen und Kandidaten stehen im äußersten von sechs immer kleiner werdenden Kreisen. Schritt für Schritt, Runde für Runde, Kreis für Kreis spielen sie sich nach innen zu Moderator Jörg Pilawa. Wer zu wenig Fragen richtig beantwortet und somit die schwächsten kognitiven Fähigkeiten beweist, scheidet aus. Im Finale stehen sich die zwei stärksten Spieler im letzten Kreis gegenüber: Wer ist ein echter All-Arounder und wird als Deutschlands "Superhirn" mit bis zu 50.000 Euro belohnt?

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" ist eine Adaption des französischen Originals "Le Dernier Cercle" (entwickelt von Satisfaction - The Television Agency, im Vertrieb von Warner Bros International TV Ltd) und wird produziert von Tresor TV. SAT.1 zeigt die neue Quiz-Show im Sommer 2026.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" - im Sommer 2026 in SAT.1 und streamen auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one SAT.1 Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE

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