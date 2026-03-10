SAT.1

Doppelte Bühne für #VoiceKids: SAT.1 feiert ab Freitag zwei große "The Voice Kids"-Wochenenden

Mehr Raum für Musik. Mehr Raum für Talent. SAT.1 feiert ab Freitag zwei Wochenenden "The Voice Kids". Welche talentierten Kids ergreifen bereits diesen Freitag und Samstag (13. und 14. März) zur besten Sendezeit ihre Chance und sichern sich die letzten Plätze in den Teams von Michael Patrick Kelly, Leony, HE/RO und Alvaro Soler? Kann die 14-jährige Flavia aus dem Oldenburger Münsterland mit dem Song "Glacier Rivers" in die Fußstapfen von #TVOG-Siegerin Malou Lovis treten? Drehen sich für Sarahs klassischen Operngesang (15 Jahre, Landkreis Bergstraße) alle vier Coach-Stühle um? Und reißt die erst achtjährige Ariana aus Berlin mit "Elefant" von LEA das Publikum und die Coaches von den Sitzen?

Diese #VoiceKids singen am Freitag, 13. März, in den Blind Auditions:

Davide (14, Raum Mainz) mit "Everything I Wanted" von Billie Eilish

Elias (12, Raum Passau) mit "Expresso und Tschianti" von Josh.

Ella (14, Raum Kempten im Allgäu) mit "Speechless" aus Disneys "Aladdin"

Flavia (14, Oldenburger Münsterland) mit "Glacier Rivers" von Malou Lovis

Helena (15, Raum Frankfurt a. M.) mit "Walzer" von Provinz

Isabella (10, Raum Aachen) mit "Gut Gemacht" von Ella Endlich

Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) mit "Easy" von Loredana

Nisa (14 Jahre, Mannheim) mit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von Nena in der Version von Jan Delay

Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) mit "Junge" von Die Ärzte

Sarah (15, Landkreis Bergstraße) mit "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart

Diese #VoiceKids singen am Samstag, 14. März, in den Blind Auditions:

Ariana (8, Berlin) mit "Elefant" von LEA

Elliot (10, Raum Darmstadt) mit "Auf den Grund" von Wincent Weiss

Emma (13, Landkreis Holzminden) mit "Better When I'm Dancin'" von Meghan Trainor

Lena (14, Südtirol, Italien) mit "Lightning" von Zoe Wees

Liam (13, Hanau) mit "Runaway Baby" von Bruno Mars

Lilith (14, Bezirk Lienz, Österreich) mit "Jesus, Take The Wheel" von Carrie Underwood

Linsay (15, Landkreis Merzig-Wadern) mit "Girls Just Wanna Have Fun" von Cyndi Lauper

Lionel (15, Raum Kassel) mit "What Was I Made For" von Billie Eilish

Marlene (14, Frankfurt a. M.) mit "That's So True" von Gracie Abrams

Nina und Roman (14 & 10, Bochum) mit "Cheek To Cheek" von Lady Gaga feat. Tony Bennett

Noah (13, Paderborn) mit "Talking To The Moon" von Bruno Mars

Pablo (12, Münster) mit "Aline" von Christophe

Bereits eine Woche später stehen alle #VoiceKids, die den Einzug in ein Coach-Team geschafft haben, am Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, in den Battles und singen um den Einzug ins Finale.

Die "The Voice Kids"-Wochenenden in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn - diesen Freitag und Samstag, 13. und 14. März, um 20:15 Uhr sowie am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr

