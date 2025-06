Membion GmbH

Wolfsburg baut größte MBR-Kläranlage Deutschlands mit innovativer Membrantechnologie

Wolfsburg / Bayreuth / Bad Oeynhausen / Roetgen

Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) treiben die nachhaltige Abwasserreinigung konsequent voran: Am 12. Mai 2025 wurde der Zuschlag für die umfassende Modernisierung der Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg erteilt. Der Auftrag ging an ein Partnerkonsortium bestehend aus ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH (Bayreuth) und Kögel Bau GmbH & Co. KG (Bad Oeynhausen) mit Membrantechnologie der Membion GmbH (Roetgen). Der Baustart ist für November 2025 angesetzt, die Inbetriebnahme soll Mitte 2027 erfolgen.

Mit einer Auslegung auf 220.000 Einwohnerwerte (EW) wird die Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg zur derzeit größten MBR-Kläranlage Deutschlands (MBR = Membranbioreaktor) ausgebaut. Die innovative Membrantechnologie hebt die Abwasserqualität auf ein neues Niveau und leistet damit einen Beitrag zum Gewässerschutz. Die hohe Energieeffizienz der Anlage trägt gleichzeitig zur Erreichung der Energieneutralität und zum Klimaschutz bei.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ZWT und Kögel Bau die Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg auf modernste Technologien der Abwasseraufbereitung umzurüsten. Mit unseren Membranfiltern setzten wir neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Platzeinsparung und Wirtschaftlichkeit von MBR-Anlagen", sagt Dr. Klaus Vossenkaul, Geschäftsführer der Membion GmbH. "Unsere mehrfach patentierte Technologie steht für eine neue Generation von Membranfiltern zur Abwassereinigung und ergänzt sich optimal mit der langjährigen Engineering-Erfahrung von ZWT."

Funktionale Ausschreibung setzt auf partnerschaftliche Lösungskompetenz

Die Besonderheit des Projekts: Es wurde als Funktionalausschreibung vergeben - das heißt, nicht Einzelgewerke, sondern eine ganzheitliche Lösung inklusive Planung, Technologie und Umsetzung wurden ausgeschrieben. Das beauftragte Konsortium konnte sich durch eine in sich schlüssige, wirtschaftliche und leistungsfähige Gesamtlösung mit Membion-Technologie gegen namhafte Wettbewerber durchsetzen. Ausschlaggebend bei der Vergabe war ein Punktesystem zur Beurteilung der "Total Cost of Ownership" (TCO) auf Basis einer 10-jährigen Gesamtkosten-Betrachtung.

ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bau kompletter Wasser- und Abwasseranlagen ein. Das Unternehmen hat bundesweit über 250 Anlagen erfolgreich realisiert und gilt als zuverlässiger Spezialist für nachhaltige, energieeffiziente Lösungen. "Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Technik, Planung und Ausführung von Beginn an zusammengedacht werden", erklärt Christian Männl, Geschäftsführer von ZWT. "Gemeinsam mit Kögel Bau und Membion bündeln wir unsere Stärken - für eine Anlage, die technologisch Maßstäbe setzt."

Kögel Bau, ein familiengeführtes Bauunternehmen mit starker Ausrichtung auf Infrastrukturbau und Tiefbau, ergänzt das Konsortium mit bautechnischem Know-how und Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller kommunaler Anlagenprojekte.

Membranbioreaktoren: Höchste Ablaufqualität - geringster Platzbedarf

Im Zentrum der Technologie stehen die Membranfilter für Membranbioreaktoren (MBR) von Membion: Sie ersetzen die klassische Nachklärung durch feinporige Membranmodule, die das gereinigte Abwasser durch winzige Poren (< 0,05 µm) filtrieren. Multiresistente Keime, Mikroplastik und auch andere Problemstoffe werden so weitgehend zurückgehalten - was zu einer deutlich höheren Ablaufqualität führt, als sie bei konventionellen Anlagen möglich ist. Diese Qualität ist ein zentraler Schritt für den Schutz von Gewässern und für den Übergang zur vierten Reinigungsstufe. Zugleich punktet das System durch kompakte Bauweise, einfache Skalierbarkeit und hohe Energieeffizienz - Aspekte, die bei begrenzten Flächenverhältnissen und wachsendem Nachhaltigkeitsanspruch zunehmend entscheidend sind.

Finanzierung und Ausblick

Die Investitionskosten für den Bau der Anlage betragen rund 14 Millionen Euro. Der Ausbau soll nicht nur die Wasserqualität der Region sichern, sondern auch als Modellprojekt für moderne Abwasserinfrastruktur dienen.

Über die Projektpartner:

ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH (Bayreuth)

Seit über 25 Jahren realisiert ZWT maßgeschneiderte Lösungen für die kommunale und industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung. Mit mehr als 250 erfolgreich umgesetzten Komplettanlagen steht ZWT für wirtschaftliche, energieeffiziente und wartungsfreundliche Systemlösungen - von der Planung über die Fertigung bis zur Inbetriebnahme.

ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Kögel Bau GmbH & Co. KG (Bad Oeynhausen)

Das Familienunternehmen ist deutschlandweit im Infrastruktur- und Tiefbau aktiv und steht für höchste bauliche Qualität, Termintreue und verlässliche Umsetzung komplexer Großprojekte im kommunalen Umfeld.

WIR BAUEN DIE ZUKUNFT - GEMEINSAM | SICHER | STARK

Membion GmbH (Roetgen bei Aachen)

Membion ist Spezialist für energieeffiziente und hochkompakte MBR-Systeme. Die Gründer der Membion GmbH bringen über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer Membrantechnologien mit. Das Membion-System steht für modulare, robuste Lösungen mit exzellenter Ablaufqualität - ideal geeignet sowohl für die Nachrüstung bestehender Kläranlagen als auch für den Neubau moderner MBR-Systeme.

Membion GmbH - Leading MBR into an energy efficient future

