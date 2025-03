NEURA Robotics

Kognitive Robotik rettet die Autoindustrie und wird zweiter Wirtschaftsmotor für Deutschland

NEURA-CEO David Reger warnt vor Ausverkauf des deutschen Automobil-Know-hows und will die hiesige Produktion mit KI-gestützten Robotern wieder konkurrenzfähig machen. So könne Deutschland schon bald den größten Markt der Zukunft global führen: die KI-gestützte (kognitive) Robotik.

Mit einer starken Vision für den Wirtschaftsstandort Deutschland meldet sich David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics, zu Wort. Er sagt: Kognitive Robotik kann die Produktion der schwächelnden Automobilindustrie wieder international konkurrenzfähig machen und Deutschlands neuer Wachstumsmotor werden.

Mitte Februar überreichte der schwäbische Unternehmer ein entsprechendes Ideenpapier an Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Acht konkrete Vorschläge für die Politik zeigen darin auf, wie sich Deutschland als Innovationsführer und Hersteller an die internationale Spitze des rasant wachsenden Robotik-Sektors katapultieren kann. Zentraler Punkt ist dabei die Forderung, Ressourcen und Know-how aus dem Automobilbereich zu erhalten und deren drohenden Ausverkauf an ausländische Unternehmen zu unterbinden. Außerdem fordert David Reger, den Einsatz von intelligenter Robotik für Industrie und Dienstleistung massiv zu fördern, um deutsche Unternehmen im Preiskampf mit China wieder konkurrenzfähig zu machen.

"Wenn Deutschland jetzt mutige Entscheidungen trifft und die kognitive Robotik zum neuen Wirtschaftsmotor macht, können wir erneut globale Märkte prägen. Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam den Schalter umlegen - heute, nicht morgen", sagt David Reger. "Doch dafür müssen wir uns auf unsere Stärken besinnen. Deutschland läuft Gefahr, sein jahrzehntelanges Automobil-Know-how an ausländische Investoren zu verlieren, die unsere Zulieferunternehmen kaufen - nicht, um bessere Autos zu bauen, sondern weil da einzigartiges Know-how auch für die Serienproduktion von Robotern für den Massenmarkt drinsteckt."

David Reger, der sich dem ausschließlich friedlichen Einsatz von Robotik verschrieben hat, will mit seinen Plänen auch dafür sorgen, dass sich die wirtschaftliche Hoffnung für Deutschland nicht auf Rüstungsausgaben beschränkt, wie sie derzeit in großem Umfang beschlossen werden. "Für ein Land mit unserer Geschichte ist es enorm wichtig, dass wir den Glauben an friedliche Technologien und Menschlichkeit in den Vordergrund stellen."

David Reger bat Ministerpräsident Kretschmann, seine Vorschläge an die Bundespolitik weiterzuleiten.

NEURA Robotics ist internationaler Pionier der kognitiven Robotik

Erst vor kurzem sicherte sich NEURA Robotics eine Series-B-Finanzierung über 120 Millionen Euro und hat damit seit ihrer Gründung im Jahr 2019 insgesamt rund 200 Millionen Euro Kapital bei überwiegend europäischen Investoren eingesammelt.

In der Region um Metzingen investiert das Unternehmen selbst einen zweistelligen Millionenbetrag in den Aufbau eines Robotik-Ökosystems und die Förderung von Tech-Start-ups.

Über NEURA Robotics

NEURA Robotics wurde 2019 von David Reger in Metzingen mit dem Ziel gegründet, wichtige Innovationslücken in der Robotik zu schließen und das Zeitalter der kognitiven Roboter zu begründen. NEURA Robotics vereint wie ein Smartphone-Hersteller alle Komponenten und Sensoren sowie die künstliche Intelligenz in einem Gerät und bietet Partnern eine Plattform für die gemeinsame Entwicklung von Anwendungs-Apps für verschiedenste Fachbereiche. Das so entstandene und stetig wachsende Neuraverse bietet eine unerreichte Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung und zieht viele internationale Marktführer an. So hat NEURA Robotics Partnerschaften mit Kawasaki Robotics, Omron Robotics and Safety Technologies Inc. sowie weiteren führenden Robotik-Herstellern. Alle für diesen Ansatz erforderlichen neuen technologischen Komponenten, einschließlich der KI, werden von NEURA Robotics selbst entwickelt. Dadurch konnten neue Maßstäbe in Sachen Intelligenz, Präzision und Sicherheit gesetzt werden. Die kognitiven Roboter von NEURA Robotics können sehen, hören und haben einen Tastsinn. Sie handeln völlig autonom und lernen aus Erfahrung. Heute ist NEURA Robotics auf dem besten Weg, den ersten humanoiden Allzweckroboter auf den Markt zu bringen.

