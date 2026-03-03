SAT.1

Wuff! Der neue "Kommissar Rex" meldet sich am Montag, 13. April 2026, in SAT.1 zum Dienst

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Diese Spürnase erschnüffelt nicht nur Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" meldet sich am Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zum Dienst. Gleich im ersten von sechs neuen Prime-Time-Filmen wird der wohl berühmteste TV-Schäferhund der Welt bei einem gefährlichen Sondereinsatz gebraucht: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Die Bombe ist echt... Ab hier übernimmt Rex' menschlicher Kollege Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner). Können die beiden eine Katastrophe verhindern?

Das ist "Kommissar Rex":

Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer). Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard). Doch bald kommt wieder Leben in die Bude, denn Max' erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) kehrt aus Südamerika zurück. Und wo die Tochter ist, da ist die Mutter nicht weit...

"Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

"Kommissar Rex", sechs Folgen, ab Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell