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Wer kommt ins Finale? Die #VoiceKids singen am Freitag & Samstag erstmals in den neuen "Battles in Concert"

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Unterföhring (ots)

Wer zieht ins Finale von "The Voice Kids" ein? Das entscheidet sich bereits diesen Freitag und Samstag (20. und 21. März) im Halbfinale, das als "Battles in Concert" ausgetragen wird. In SAT.1 stehen die Talente dann erstmals zu viert als waschechte #VoiceKids-Bands auf der Bühne. Insgesamt treten zwölf Bands auf:

Diese #VoiceKids-Bands gehen am Freitag, 20. März, auf die Bühne:

#TeamHE/RO: Elena (14, Dortmund) - Illia (13, Kanton Zürich, Schweiz) - Liam (13, Hanau) - Nisa (14, Mannheim)

Elena (14, Dortmund) - Illia (13, Kanton Zürich, Schweiz) - Liam (13, Hanau) - Nisa (14, Mannheim) #TeamMichaelPatrick: Nivedh (10, Raum Frankfurt a. M.) - Hedi (9, Raum Berlin) - Fiona (9, Raum Gießen) - Pablo (12, Münster)

Nivedh (10, Raum Frankfurt a. M.) - Hedi (9, Raum Berlin) - Fiona (9, Raum Gießen) - Pablo (12, Münster) #TeamLeony: Alina (13, Raum Hannover) - Katharina (15, Salzburger Land, Österreich) - Max (14, Raum Pilsen, Tschechien) - Lena (14, Südtirol, Italien)

Alina (13, Raum Hannover) - Katharina (15, Salzburger Land, Österreich) - Max (14, Raum Pilsen, Tschechien) - Lena (14, Südtirol, Italien) #TeamAlvaro: Fabio (15, Leipzig) - Jamie (14, Raum Bonn) - Sarah (15, Landkreis Bergstraße) - Ella (14, Raum Kempten, Allgäu)

Fabio (15, Leipzig) - Jamie (14, Raum Bonn) - Sarah (15, Landkreis Bergstraße) - Ella (14, Raum Kempten, Allgäu) #TeamHE/RO: Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) - Lionel (15, Raum Kassel) - Laurin (13, Kanton Bern, Schweiz) - Iman (14, Hamburg)

Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) - Lionel (15, Raum Kassel) - Laurin (13, Kanton Bern, Schweiz) - Iman (14, Hamburg) #TeamMichaelPatrick: Gina (15, Westland, Niederlande) - Marlene (14, Frankfurt a. M.) - Katelyn (13, Raum Dublin, Irland) - Lilith (14, Bezirk Lienz, Österreich)

Diese #VoiceKids-Bands gehen am Samstag, 21. März, auf die Bühne:

#TeamLeony: Noah (13, Paderborn) - Angelina (10, Raum München) - Giulia (11, Wuppertal) - Elias (12, Raum Passau)

Noah (13, Paderborn) - Angelina (10, Raum München) - Giulia (11, Wuppertal) - Elias (12, Raum Passau) #TeamMichaelPatrick: Renat (12, Solingen) - Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) - Johannes (13, Wien, Österreich) - Davide (14, Raum Mainz)

Renat (12, Solingen) - Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) - Johannes (13, Wien, Österreich) - Davide (14, Raum Mainz) #TeamAlvaro: Sofia (15, Hamburg) - Ruben (13, Freiburg) - Susey (14, Raum Bad Dürkheim) - Nina & Roman (14 & 11, Bochum)

Sofia (15, Hamburg) - Ruben (13, Freiburg) - Susey (14, Raum Bad Dürkheim) - Nina & Roman (14 & 11, Bochum) #TeamHE/RO: Lani (13, Lüdenscheid) - Levy (13, Dresden) - Maja (15, Raum Aschaffenburg) - Sophia & Valentina (13 & 13, Steiermark, Österreich)

Lani (13, Lüdenscheid) - Levy (13, Dresden) - Maja (15, Raum Aschaffenburg) - Sophia & Valentina (13 & 13, Steiermark, Österreich) #TeamAlvaro: Ariana (8, Berlin) - Danaya (10, Raum Stuttgart) - Valentin (12, Speyer) - Cataleya (11, Kanton Thurgau, Schweiz)

Ariana (8, Berlin) - Danaya (10, Raum Stuttgart) - Valentin (12, Speyer) - Cataleya (11, Kanton Thurgau, Schweiz) #TeamLeony: Nele (12, Wuppertal) - Helena (15, Raum Frankfurt a. M.) - Linsay (15, Landkreis Merzig-Wadern) - Marie (15, Raum Regensburg)

Nach jedem Auftritt geht es direkt ums Ganze: Der Coach der jeweiligen Band darf nur eine Finalistin oder einen Finalisten pro Battle auswählen. Für die anderen Kids endet ihre Reise bei #VoiceKids 2026 mit diesem Bühnenauftritt. Wer schafft den Sprung ins Finale und darf am Freitag, 3. April 2026, um den Sieg bei "The Voice Kids" singen?

Die Battles von "The Voice Kids" in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn - diesen Freitag und Samstag, 20. März und 21. März, um 20:15 Uhr

Alle Talente, Coach-Interviews und Bildmaterial sowie alle Infos zur neuen Staffel "The Voice Kids" finden Sie unter presse.sat1.de

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