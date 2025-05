Trotz multipler Krisen - Vertrauen in Aktienmärkte ungebrochen / Repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Canada Life

Canada Life Assurance Europe plc

Fast drei Viertel der Menschen in Deutschland sind weiterhin zuversichtlich, dass sich die Aktienmärkte erholen werden. Das zeigt eine von Canada Life in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey. Ganz ähnlich hatten sich bereits 2022 rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren in einer Civey-Befragung zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen geäußert. Die Neuauflage der Umfrage macht auch deutlich: Während vor drei Jahren für die ganz überwiegende Mehrheit vor allem ein Thema - die Ausweitung des Russland-Ukraine-Kriegs - im Fokus stand, sind die Befürchtungen heute breiter gestreut.

"Auch, wenn sich die Sorgen der Menschen mit der Zeit ändern, zeigt die Umfrage eine spannende Konstante: Die Zuversicht, dass sich die Aktienmärkte immer wieder erholen", kommentiert Dr. Igor Radovic, Mitglied des Vorstands bei Canada Life. "Verbraucher haben ein Verständnis für den langfristigen renditeorientierten Kapitalaufbau an den Börsen entwickelt. Daran können Berater bei der Finanzplanung ihrer Kunden anknüpfen."

Haupt-Sorgen: Migration, Krieg, steigende Lebenshaltungskosten

Heute beherrschen drei Themen die Sorgen-Agenda. Sie wurden jeweils von rund der Hälfte der Menschen in Deutschland benannt. 53 % machen sich vor allem Sorgen um eine Überforderung des Staates durch Migration. 52 % halten die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa für besonders besorgniserregend. 49 % sind wegen steigender Lebenshaltungskosten beunruhigt. Mit etwas Abstand folgt der Aufstieg radikaler politischer Gruppierungen, der 42 % Sorgen macht. Bei der Frage waren Mehrfachnennungen möglich.

Wo die meisten Befragten To-dos sehen

Die Umfrageteilnehmer wurden auch gefragt, wo sie dringenden Handlungsbedarf für die neue Bundesregierung sehen. Die Ergebnisse spiegeln die Sorgen der Bevölkerung teilweise wider: So wünschen sich 56 %, dass die Bundesregierung das Thema Anpassung der Migrationspolitik priorisiert. 43 % sind der Meinung, dass sie die Erhöhung der Inneren Sicherheit bevorzugt angehen solle. Und für 41 % hat die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Priorität. Die Rentenreform landet dagegen mit 21 % lediglich auf Rang sechs. Auch bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. 2022 waren die Menschen ebenfalls befragt worden, welche Vorhaben die Bundesregierung bevorzugt angehen sollte. Damals hatten sich 22 % für eine Priorität bei der Reform der Renten ausgesprochen.

Optimistischer Blick auf die Entwicklungen an den Börsen

Wenn es um die Entwicklungen an den Aktienmärkten geht, sind die Menschen trotz aller Sorgen positiv eingestellt: Rund drei Viertel (73 %) der Befragten gehen davon aus, dass sich die Börsenkurse wieder erholen und steigen werden. Ganze 41 % stimmen dieser Aussage sogar eindeutig zu, 32 % stimmen eher zu. Nur 11 % der Befragten stimmen eher oder eindeutig nicht zu. Zum Vergleich: 2022 waren es mit etwa 72 % ähnlich viele Menschen, die von einer Erholung und Steigerung der Börsenkurse ausgingen.

"Nur rund ein Fünftel der Befragten sieht eine Rentenreform als dringendes Thema an. Das starke Vertrauen in die Aktienmärkte spricht viel mehr dafür, dass eine private Altersvorsorge ein großes Potenzial hat. Berater können Kunden dabei helfen, die Anlagemöglichkeiten der Kapitalmärkte für eine individuelle Altersvorsorge zu nutzen", ergänzt Dr. Igor Radovic.

Über die Umfrage

Civey hat für Canada Life Assurance Europe plc vom 11.04. bis 13.04.2025 online 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Alle Ergebnisse wurden auf ganze Zahlen gerundet.

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

