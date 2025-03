Canada Life Assurance Europe plc

Canada Life erhöht den Garantiewert zum dritten Mal in Folge

Stabile Wertentwicklungen bei UWP-Policen

Köln (ots)

Canada Life hebt den geglätteten Wertzuwachs zum dritten Mal in Folge an. Der Garantiewert wächst von 2,0 auf 2,1 Prozent und ist Bestandteil aller fondsgebundenen Rentenversicherungen mit UWP-Garantien. Er gilt ab dem 1. April 2025 für ein Jahr.

Der Lebensversicherer Canada Life hat im Jahr seines 25-jährigen Jubiläums auf dem deutschen Markt den geglätteten Wertzuwachs für Rentenversicherungen mit Garantien nach dem Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip bekanntgegeben. Der Garantiewert beträgt ab dem 1. April ein Jahr lang 2,1 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr mit 0,1 Prozentpunkten gestiegen. Damit konnte Canada Life den Wert zum dritten Mal in Folge erhöhen.

Der geglättete Wertzuwachs wird jährlich von Canada Life festgesetzt und gilt bis Ende März 2026. Er kann nicht negativ sein. Sind die vertraglichen Garantievoraussetzungen erfüllt, fängt er mögliche Kurseinbrüche zu Rentenbeginn auf und bietet damit Sicherheit. Liegt die tatsächliche Wertentwicklung des Anteilguthabens über der geglätteten, so erhalten Kunden zum Ablauf den tatsächlichen Wert ihrer Fondsanteile. Der UWP-Fonds ist Bestandteil der GENERATION-Tarife und steht in allen drei Schichten der Altersvorsorge zur Verfügung.

"Die weiterhin gute Wertentwicklung des UWP-Fonds ermöglicht es uns, den Garantiewert zum dritten Mal in Folge zu erhöhen. Gerade im Jahr unseres 25-jährigen Jubiläums auf dem deutschen Markt freut es uns sehr, ein solches Zeichen für die Sicherheits-Komponente in den GENERATION-Tarifen von Canada Life setzen zu können", sagt Dr. Igor Radovic, Mitglied des Vorstands bei Canada Life. Er betont weiter: "Altersvorsorge mit Aktien bietet Kunden gute Renditechancen und langfristige Anlagehorizonte können Preisschwankungen an der Börse ausgleichen. Das zeigt der UWP-Fonds als Mischfonds mit einer starken Aktienkomponente seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Dabei ist der Garantiewert ein attraktives Element des UWP-Prinzips, der Kunden zusätzliche Sicherheit gibt."

Wertentwicklung Unitised-With-Profits (UWP)-Fonds

Tatsächliche Wertentwicklung: 5,0 % p.a.

Wertentwicklung geglättet (Garantiewert): 2,5 % p.a.

Durchschnittliche Wertentwicklungen seit Auflegung des Fonds am 31.01.2004, Stand 28.02.2025

Stabile Wertentwicklungen bei UWP-Policen

Die tatsächliche Wertentwicklung des UWP-Fonds hat sich langfristig als robust bewiesen. Seit seiner Auflegung am 31. Januar 2004 erwirtschaftete der Fonds durchschnittlich 5,0 Prozent Rendite p.a. (Stand 28.02.2025). Dies wurde durch das Prinzip der endfälligen Garantien erreicht, die es zulassen, verstärkt in Aktien zu investieren. Der über die Glättung erreichte Garantiewert für diesen Zeitraum beträgt im Durchschnitt 2,5 Prozent p.a.

"Unser UWP-Prinzip hat sich bewährt. Es bietet Kunden nicht nur gute Renditechancen, sondern in unsteten Zeiten wie diesen auch die Sicherheit, die sie brauchen. Das sind Argumente, die auch in einem angespannten Marktumfeld und trotz schwankender Inflationsraten Bestand haben", sagt Radovic.

