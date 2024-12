Canada Life Assurance Europe plc

Canada Life Europe ernennt Dr. David Stachon zum Chief Operating Officer (COO), um Innovation zu beschleunigen

Der Lebensversicherer Canada Life in Deutschland ernennt Dr. David Stachon zum Chief Operating Officer (COO), vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung. Mit Sitz in Neu-Isenburg wird er die Entwicklungsstrategie des Unternehmens unterstützen, indem er höchste Qualität in den Geschäftsabläufen, herausragenden Service für Kunden und Makler sowie die Beschleunigung digitaler Innovationen bei Canada Life vorantreibt. Hauptsächlich verantwortlich für die Bereiche Verwaltung und IT, wird Dr. Stachon seine neue Rolle vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung im Januar 2025 übernehmen und das Führungsteam ergänzen.

Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Versicherungsbranche bringt Dr. Stachon ein umfangreiches Wissen und bewährte Führungsqualitäten in verschiedenen Bereichen mit. Seine Karriere umfasst Positionen wie COO bei der Wefox Group, CEO bei Cosmos Versicherungen und der Dialog Versicherung AG, beide Teil der Generali-Gruppe, sowie CEO bei Direct Line Versicherung AG Deutschland. Durch seine Positionen als Chief Marketing Officer bei der ERGO Group und Vertriebsdirektor bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG verfügt Dr. Stachon zudem über umfangreiche Vertriebs- und Marketingerfahrungen.

Susan Gibson, CEO von Canada Life Assurance Europe, begrüßt Dr. Stachon im Team und erklärt: "Wir freuen uns, mit David einen erfahrenen Manager mit so umfassenden Branchenkenntnissen in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Seine Expertise wird entscheidend sein, um unsere Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen und Maklern und ihren Kunden den besten Service bieten zu können. David wird durch den Einsatz von Daten, digitalen Technologien und Innovationen auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Er hat die Vision und die Fähigkeiten, diese transformative Phase zu leiten, und wir freuen uns darauf, ihn im Team willkommen zu heißen."

Dr. Stachon äußert seine Begeisterung für die neue Rolle: "Ich freue mich, zu Canada Life zu kommen, um die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen und die Bedeutung der Finanzplanung voranzutreiben, die für unsere Kunden und unsere Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist. Es begeistert mich, mit Teams zusammenzuarbeiten, um in Deutschland anhaltenden Erfolg zu erzielen, indem wir hervorragende Mitarbeiter und modernste Technologien verbinden, um herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team sowie unseren Maklern und Kunden zusammenzuarbeiten, um auf den soliden Grundlagen aufzubauen, die meine Vorgänger gelegt haben."

Canada Life Assurance Europe ist seit fast 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute über 600.000 Versicherungsnehmer im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch Innovation und Erfahrung im Bereich Beratung und betrieblicher Vorsorge wachsen. Die Ernennung von Dr. Stachon wird als wesentlicher Faktor dafür angesehen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und 100.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

