Sommeliers für Bier suchen den neuen Deutschen Meister

Bierexperten aus ganz Deutschland bewerben sich um den Titel

München (ots)

Die Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers laufen auf Hochtouren. In München treten am Samstag, 14. September, die besten Biersommelièren und Biersommeliers Deutschlands gegeneinander an. Bei dem Wettbewerb müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kenntnisse und Fähigkeiten vor einer Fachjury unter Beweis stellen, um am Ende Deutsche Meisterin oder Deutscher Meister der Biersommeliers zu werden und sich damit gleichzeitig einen Platz bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers 2025 zu sichern. Die Bewegung der Biersommeliers hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bier als vielfältiges und traditionsreiches Genussmittel zu zelebrieren und die Wertschätzung für Bier in den Fokus zu rücken. Die Meisterschaft wird von der Doemens Akademie in Gräfelfing bei München mit ideeller Unterstützung des Verbands der Diplom Biersommeliers organisiert. Bundesweit gibt es bereits rund 3.000 Experten, die eine Ausbildung zum Sommelier für Bier abgeschlossen haben.

In den Vorrunden zur Deutschen Meisterschaft stehen das sensorische Können und Fachwissen im Fokus. Die Teilnehmer müssen zunächst zehn verschiedene Bierstile sowie verschiedene biertypische Aromen ("Flavours") erkennen. Diese sensorischen Herausforderungen erfordern höchste Präzision und umfassendes Fachwissen. Die 15 Besten der Vorrunde qualifizieren sich automatisch für die Weltmeisterschaft der Biersommeliers, die im September 2025 in München stattfinden wird, und bilden die Nationalmannschaft. Die zehn besten Bewerber der Vorrunde treten im Halbfinale in direkten Duellen gegeneinander an. In dieser Runde müssen sie ein ausgewähltes Bier innerhalb von drei Minuten präsentieren. Die Herausforderung besteht darin, eine unbekannte Biersorte vor einer Jury sensorisch zu beschreiben, den Bierstil zu benennen und die Juroren in der Präsentation von der Bierleidenschaft zu überzeugen. Die sechs Besten im Halbfinale ziehen schließlich ins Finale ein. Hier müssen sie ein ihnen unbekanntes Bier, das per Los bestimmt wird, umfassend präsentieren. Neben fachlichen Kriterien spielt auch die Präsentation der Finalisten eine entscheidende Rolle in der Bewertung durch die Fachjury.

Der Deutsche Brauer-Bund fördert die Biersommelier-Bewegung bereits seit vielen Jahren. "Bier ist in Deutschland seit jeher Kulturgut. Es freut uns sehr, dass die Zahl der Biersommeliers seit Jahren stetig steigt, denn die Sommeliers sind Botschafterinnen und Botschafter unserer Bierkultur, die einen wertvollen Beitrag für den bewussten und verantwortungsvollen Genuss von Bier leisten", betont Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes. Der Deutsche Brauer-Bund ist gemeinsam mit dem Förderkreis FORUM BIER Unterstützer des während der Meisterschaft qualifizierten deutschen Teams der Biersommeliers und begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft im September 2025. Auch der Glashersteller Rastal und der Bayerische Brauerbund e.V. unterstützen die Deutsche Meisterschaft als Sponsoren.

Der Verband der Diplom Biersommeliers ist ideeller Unterstützer der Deutschen Meisterschaft. Für Nicola Buchner, Geschäftsführerin des Verbands, ist der Wettbewerb immer wieder ein Highlight: "Die Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers verspricht ein packendes Event zu werden, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Leidenschaft und ihr Wissen rund um das Thema Bier eindrucksvoll unter Beweis stellen."

Die Ausbildung zum Biersommelier ist ein noch relativ junges Berufsbild, das in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch immer stärker in den Fokus rückt. Die Bewegung der Biersommeliers wächst von Jahr zu Jahr und wird flankiert von einer steigenden Wertschätzung für Braukunst und Qualitätsbiere. Insgesamt gibt es im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) aktuell rund 4.000 Sommeliers für Bier. Manche haben aus privatem Interesse die Ausbildung absolviert, viele aber arbeiten in Brauereien oder der Gastronomie, wo die Präsentation von Braukunst und Biervielfalt eine immer größere Rolle spielt.

