Neue Basisrente als Fondspolice gegen Einmalbeitrag

Canada Life Produktneuerung

Es ist kein Geheimnis: Die staatliche Rente allein wird vielen nicht mehr ausreichen. Entsprechend wichtig ist eine private Altersvorsorge, die genau auf die Bedürfnisse der Versicherten zugeschnitten ist. Eine Fondspolice, die besonders in der Phase unmittelbar vor dem Rentenbezug viele Vorteile bietet, bringt der Lebensversicherer Canada Life ins Spiel: Der Flexible Kapitalplan, bislang nur als private Altersvorsorge-Option verfügbar, steht ab sofort auch als Basisvorsorgeprodukt gegen Einmalbeitrag zur Verfügung.

"In der privaten Altersvorsorge hat sich der Flexible Kapitalplan schon einen Namen gemacht. Die Einführung in die Basisrentenvorsorge öffnet das bewährte Konzept für die erste Schicht - mit allen Steuervorteilen in der Ansparphase. Kunden können durch kluge Investitionen ihr Rentenkapital weiter aufbauen und bekommen Spielräume, um den Übergang zur Rente nach ihren Wünschen zu gestalten. So öffnen wir einem noch breiteren Kundensegment eine attraktive Möglichkeit, für eine lebenslange Rente vorzusorgen", erläutert Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life.

Teilrente, Zuzahlung: Mehr Flexibilität für die Basisrente

Der Flexible Kapitalplan basic ist eine Fondspolice, mit der Kunden einen Einmalbeitrag ab 10.000 Euro platzieren können. Zusätzliche Sondereinzahlungen sind ab 250 Euro möglich. Als Rentenversicherung der ersten Schicht sorgt der Flexible Kapitalplan basic in der Ansparphase für steuerlich besonders vorteilhafte Bedingungen. Auch für den Versorgungsausgleich nach einer Scheidung eignet sich der Tarif.

Für die Verrentung bietet Canada Life Flexibilität durch zwei Varianten: Bereits nach einem Monat Laufzeit können Kunden eine Rente beziehen und den Startpunkt dafür flexibel zwischen ihrem 62. und 85. Geburtstag wählen. Aufgrund dieser Rentenlösung eignet sich der Flexible Kapitalplan basic als Wiederanlagemöglichkeit für fällig werdende Basisrentenverträge. Eine weitere Möglichkeit ist eine Teilverrentung des Vertrags, die Kunden ebenfalls ab ihrem 62. Geburtstag offensteht.

Große Fondsauswahl

Im Flexiblen Kapitalplan basic stehen insgesamt 26 Canada Life-Einzelfonds zur Verfügung. Dazu gehören auch die kürzlich aufgelegten vermögensverwaltenden "SAMA"-Mischfonds, die von Setanta, der Hauptfondsgesellschaft des Lebensversicherers, gemanagt werden. Sie sind in drei Risikoprofilen erhältlich, aktiv gemanagt und risikoadjustiert durch Volatilitätssteuerung: Der Fonds Setanta Active Multi-Asset 70+ II investiert zwischen 70 und 90 % in Sachwerte. Bei Setanta Active Multi-Asset 50+ II sind es 50 bis 70 %, und bei Setanta Active Multi-Asset 30+ II 30 bis 50 % Sachwerte. Die SAMA-Fonds sind Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale nach Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewerben. Renten Ökologisch II ist ein Fonds, der ein nachhaltiges Investitionsziel nach Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung anstrebt.

Kunden können ebenfalls das Automatische Ablaufmanagement bei Antragstellung wählen. Hier legen sie einen Betrag für das Anteilguthaben fest, bei dessen Erreichung der entsprechende Teil des Anteilguthabens automatisch umgeschichtet wird - in das Automatische Portfolio Management (APM) mit einem sicherheitsorientierten Anlageprofil. Kunden können bis zu 27 Fonds auswählen, um sich ihr individuelles Portfolio zusammenzustellen. Pro Jahr sind bis zu 20 Fondswechsel kostenfrei möglich.

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit fast 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute über 600.000 Versicherungsnehmer im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und 100.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

