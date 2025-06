ZDF

ZDF/"Terra X" und Bundesarchiv vereinbaren Kooperation

Historische Bilder und zeitgeschichtliche Ereignisse in Creative-Commons-Lizenz

Mainz (ots)

Das Grundgesetz und seine Entstehung sowie die berühmte Rede John F. Kennedys 1963 in Berlin: Das sind die ersten beiden Clips, die in Kooperation zwischen der ZDF-Wissensreihe "Terra X" und dem Bundesarchiv unter Creative-Commons-Lizenz produziert und veröffentlicht worden sind. Eine neue Vereinbarung macht nun ausgewählte zeitgeschichtliche Bewegtbilder aus dem Bestand des Bundesarchivs in einem rechtlich festgelegten Rahmen frei verfügbar, zum Beispiel für die Erstellung historischer oder politischer Erklärvideos. So können besondere Ereignisse einem breiten Nutzerkreis verfügbar gemacht werden. Das verwendete Material wird vom ZDF durch genaue Angaben von Signatur und Urheber beziehungsweise Rechteinhaber und Filmtitel gekennzeichnet. Im Rahmen der CC-Lizenzierung ist so gewährleistet, dass die Urheberschaft langfristig nachvollziehbar bleibt.

Dr. Nadine Bilke, Programmdirektorin des ZDF: "In Zeiten von Desinformation und Geschichtsumdeutungen ist politisch-historische Bildung wichtiger denn je. Das ZDF hat den Auftrag, mit seinem Angebot zur freien und individuellen öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, dem Bundesarchiv obliegt es, das Archivgut des Bundes zu sichern und nutzbar zu machen. Mit der Kooperation nutzen beide Häuser ihre Stärken und Ressourcen, um Bildungsarbeit, wie wir sie auch mit 'ZDF goes Schule' stärken, und historische Aufklärung im Netz weiter zu unterstützen."

Prof. Dr. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs: "Die zentrale Aufgabe des Bundesarchivs ist es, authentische Quellen für jegliche kritische Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte allgemein und für jede interessierte Person zur Verfügung zu stellen. Ich bin dankbar, dass ein anerkannter Wissenskanal dieses Angebot aufgreift und so eine breite Öffentlichkeit nicht nur inhaltlich an die großen Themen der deutschen Geschichte heranführt, sondern auch zur unmittelbaren eigenständigen Auseinandersetzung mit den originalen Quellen anregt."

Video-Clips können frei und kreativ für den Unterricht genutzt werden

Die Zusammenarbeit zwischen dem ZDF und dem Bundesarchiv wird auf der neu gestalteten Seite "ZDF goes Schule" sichtbar. Zu den weiteren Kooperationspartnern des ZDF im Bildungssektor zählen unter anderem auch die Bildungsplattform Mundo sowie Landesmedienserver, bei denen auch die CC-Clips verfügbar gemacht werden. Die kurzen Video-Clips unter der freien Creative-Commons-Lizenz (CC BY 4.0 beziehungsweise CC BY-SA 4.0, kurz "CC") veröffentlicht das ZDF unter dem Label der Wissensmarke "Terra X". Der Fundus von lexikalisch angelegten Filmen ist für alle Interessierten in einem rechtlich festgelegten Rahmen zum Downloaden, Weiterbearbeiten und Veröffentlichen nutzbar. Im schulischen Umfeld schafft die CC-Lizenz rechtliche Eindeutigkeit zur Nutzung von Bewegtbild und ermöglicht es, unkompliziert Materialien zu teilen oder in kreativer Weise neue digitale Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. So können die Erklärvideos auch in digitale Lerninhalte eingebaut und durch die Bearbeitungsmöglichkeit modifiziert werden.

Das Bundesarchiv hat den gesetzlichen Auftrag, das Archivgut des Bundes auf Dauer zu sichern und nutzbar zu machen – auch durch Digitalisierung und öffentliche Zugänglichmachung im Internet. Dabei handelt es sich um Unterlagen wie Akten, Karten, Bilder, Plakate, Filme und Tonaufzeichnungen in analoger und digitaler Form. Rund 2300 Mitarbeitende an 23 Standorten tragen so zum Gedächtnis der Gesellschaft bei und ermöglichen eine faktenbasierte Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte.

