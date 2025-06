ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/25

Mainz (ots)

Woche 24/25 Di., 10.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Amoklauf in Graz Moderation: Antje Pieper 19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.25 TUI: Die Insider (VPS 20.15) 21.10 frontal-Dokumentation (VPS 21.00) Geheime Chats und kriminelle Deals 21.55 heute journal (VPS 21.45) 22.25 37° (VPS 22.15) Weiblich, Ü50, viele Liebhaber 22.55 Markus Lanz (VPS 22.45) 0.10 heute journal update (VPS 0.00) 0.25 Marlowe (VPS 0.15) 2.05 neoriginal (VPS 1.55) The Tourist - Irisches Blut 3.05 neoriginal (VPS 2.55) The Tourist - Irisches Blut 4.00 neoriginal (VPS 3.50) The Tourist - Irisches Blut 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 Woche 25/25 So., 15.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Achtung Lärmbelästigung Wenn die Stadt zur Partymeile wird Film von Christine Gloos und Nina Suweis Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Fr., 20.6. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Der Mensch und die KI – wer beherrscht wen? Woche 26/25 So., 22.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Meine Heimat, keine Jobs Angst um die Zukunft Film von Maria Burges Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

