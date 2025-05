Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

Maschseefest 2025: Kulinarische Vielfalt am Wasser steht fest!

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am 30. Juli 2025 startet das beliebte Maschseefest in Hannover. Dann wird die Innenstadt 19 Tage lang zur mediterranen Flaniermeile rund um den See.

Für die kommenden drei Jahre ist die gastronomische Vielfalt am Maschsee gesichert: Das aufwändige, streng vertrauliche Vergabeverfahren nach EU-Richtlinien ist abgeschlossen. Zahlreiche Gastronomen hatten sich um die verfügbaren Flächen beworben, die an allen vier Ufern des Sees ausgeschrieben waren. Nun steht fest, welche kulinarischen Angebote Besucherinnen und Besucher von 2025 bis 2027 bei Deutschlands größtem Seefest erwarten dürfen. Wie gewohnt können sich Gäste schon mal auf hochwertige Gastro-Länderküchen freuen, die mit Spezialitäten aus aller Welt den besonderen Charakter des Maschseefests weiterhin unterstreichen.

Neue Highlights am Nordufer

Am Nordufer warten gleich vier spannende Neuerungen auf Besucherinnen und Besucher.

Das Belmondo vereint feinste französische Küche mit Stil in einem mediterranen Ambiente, das Pariser Eleganz und den Charme der Côte d'Azur direkt an den Maschsee bringt. "Vive la France" heißt es dort bei kulinarischen Kreationen, die mit Qualität und Raffinesse überzeugen: von innovativen Flammkuchen über frische Salate, zarte Garnelen und Pariser Kartoffeln bis hin zu Crêpes und kleinen, feinen Snacks wird französische Lebensart genussvoll zelebriert.

Ein Hauch von Bella Italia bringt das Salento an den Maschsee: Der neue Italiener am See vereint traditionelle italienische Küche mit modernem Flair und einer Prise Dolce Vita und ist einzigartig in seiner Art. Ob handgemachte Pasta, knusprige Pizza, cremiges Gelato oder apulische Aperitivi - auf der zweistöckigen Piazza genießt man südliche Gastfreundschaft unter Olivenbäumen. Und von der Dachterrasse aus hat man einen erstklassigen Blick aufs Wasser.

Der neue Grieche am Nordufer fügt sich als mediterraner Wohlfühlort nahtlos in das kulinarische Gesamtkonzept am Maschsee ein: Das Mykonos begeistert mit griechischen Spezialitäten wie typischen Vorspeisen (Mezze), knackigen Salaten, herzhaften Grillgerichten und Dessertvariationen. Ein besonderes Highlight: die Greek Pita To Go - frisch zubereitet, wie auf Mykonos. Der liebevoll gestaltete Stand zieht mit seiner Ästhetik und den verlockenden Düften in seinen Bann und entführt Gäste gedanklich direkt ins Herz Griechenlands.

Zum bewährten Madsack SeeSalon, der wie in den vergangenen Jahren als exklusive Location am Nordufer für geschlossene Gesellschaften mit hochwertigem Bar- und Buffetangebot zur Verfügung steht, gesellt sich in diesem Jahr die Weinbar gegenüber direkt an der Hauptbühne am Hellebardier als neues Highlight im Areal der Verlagsgesellschaft. In dem Italo-Bistro werden erlesene Weine, angesagte Drinks und feine Kleinigkeiten wie Bowls oder moderne Pizza und Pasta-Variationen in entspannter Atmosphäre serviert. Von dort aus lassen sich die Ausblicke auf den Maschsee und das lebendige Nordufer bei chilligen DJ-Sounds und einem Glas Wein besonders stilvoll genießen.

Feste Größen am Nordufer

Auch in den kommenden Jahren dürfen sich Maschseefest-Gäste auf viele vertraute Highlights freuen, die das Fest teils seit Jahren prägen und mitgestalten.

Am Nordufer wird auch künftig der blau leuchtende KONE-Pavillon neben dem Courtyard Hotelleuchten und wieder einen perfekten Ankerplatz für internationale Events und Get-togethers jeglicher Art bieten. Serviert werden dort wie gewohnt angesagte Cocktails und Longdrinks, alkoholfreie Getränke und Fingerfood mit herrlicher Aussicht auf das Geschehen.

Die beiden symbolträchtigen Leuchttürme vonBä(h)renstark, beliebte Fotomotive und fest verankerte Institution am Nordufer, werden auch in diesem Jahr wieder präsent sein. Das Bährenstarke Leuchtturmeck bleibt traditionell ein beliebter Treffpunkt für Fans von Bier- und Grillspezialitäten.

Das Tulum verwöhnt weiterhin mit moderner mexikanischer Küche und verkörpert dabei Sommerfeeling: mediterran, exotisch, hipp und voller Magie. Landestypische Speisen wie Tacos und würzige Salsas, coole Tequila-Drinks oder Mezcal-Cocktails bringen die Aromen Mexikos mit rhythmischen Latin-Klängen direkt an den See. So wird der Besuch zum genussvollen Kurzurlaub unter der Sonne Lateinamerikas.

Das HeimW begeistert weiterhin mit feinster Sushi-Kunst und innovativen Cocktails - serviert in einem stilvollen, urbanen Ambiente. Sorgfältig komponierte Rollen, überraschende Aromen und moderne Interpretationen der japanischen Küche treffen dort auf eine entspannte Atmosphäre mit Großstadtflair. Ein Ort für alle, die kulinarische Trends lieben und zugleich Wert auf Qualität und Stil legen.

Und auch das Lindenblatt vereint für die kommenden drei Jahre das Beste aus den beiden beliebten Restaurants 800 Grad und Lindenblatt. Dabei bleibt die Tradition des Aresto-Standes mit erlesenen Weinen und den beliebten Winzerabenden selbstverständlich bestehen - stilvoll, genussvoll und atmosphärisch wie eh und je.

Neue Highlights am Ostufer

Am Ostufer entstehen mit dem Genuss-Geibel und Ohana Beach gleich zwei neue Erlebnisräume.

Genuss-Geibel - unter diesem neuen Namen wird der traditionsreiche Bereich rund um den Geibel zur charmanten Genuss-Insel für Feinschmecker und Flaneure. Zwischen den Ausbuchtungen entsteht ein verspielter Markt mit skandinavischem Charme, einem echten Marktplatz als Mittelpunkt und maritim-rustikalen Verweilzonen. Die nordische Architektur wirkt entschleunigend und schafft Raum für genussvolle Pausen - ob bei einem Glas Wein oder frisch zubereiteten Spezialitäten. Kulinarisch stehen nordische und maritime Köstlichkeiten im Fokus: Skandinavische Fischgerichte, internationale Leckereien und liebevoll angerichtete Teller sprechen eine breite Zielgruppe an und machen den Genuss-Geibel zu einem Ort für kulinarische Entdeckungen in entspannter Atmosphäre.

Nur wenige Schritte weiter, in Höhe der Waldorfschule, wartet ein weiteres Highlight auf die Besucherinnen und Besucher: Ohana Beach. Auf einer neu erschlossenen Fläche zwischen dem Halfwayhouse I und der Löwenbastion bringt Dean & David gemeinsam mit der PlanBar hawaiianisches Lebensgefühl direkt an den Maschsee. Auf gut 500 Quadratmetern entfaltet sich ein tropisches Refugium mit chilligen DJ-Sounds, exotischen Drinks und leichten Speisen wie Wraps, Bowls und Currys - perfekt für einen Sundowner mit Blick auf die untergehende Sonne.

Altbewährt, beliebt, wieder am Ostufer dabei

Der Hamborger Veermaster bleibt am Beginn des Ostufers eine feste Größe und verspricht maritimen Genuss in authentischer Atmosphäre. Klassiker wie Labskaus, Matjes, Bratkartoffeln mit Spiegelei, Flammlachs und frische Fischbrötchen bringen norddeutsche Küche an den See. Untermalt von traditionellen Hafenklängen, sorgen Shantychöre und Kleinkünstler für musikalische Highlights und verleihen dem Areal seinen unverwechselbaren, nautischen Charme.

Nur wenige Schritte weiter begegnet man dem kalifornischen Lebensgefühl: Auch in den kommenden drei Jahren bleibt die Westküste Amerikas auf Höhe des NDR-Funkhauses präsent. Unter dem Motto San Francisco meets Maschsee erwartet die Gäste hochwertiges Streetfood mit amerikanischem Twist - von amerikanischer Pizza über Hot Dogs und verschiedene Burger-Varianten bis hin zu Grillspezialitäten. Die benachbarte Beach Bar mit Liegestühlen lädt zum entspannten Verweilen ein und rundet das kulinarische Erlebnis am Ostufer mit einem Hauch Westküste perfekt ab.

Entlang der beliebten Foodmeile, wie gewohnt am Nordostufer/Beginn des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers sowie am Westufer unterhalb des Courtyards, erwartet die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Angebot internationaler Snacks - ideal für den schnellen Genuss auf die Hand oder in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser.

Die Foodmeile wird jährlich neu ausgeschrieben und überrascht immer wieder mit frischen Ideen, neuen Konzepten und bewährten Klassikern. Von herzhaft bis süß, von vegan bis deftig - dort ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Im SupperClub 34 am Halfway House I genießt man weiterhin stilvolle Drinks ganz entspannt in Strandliegen, an Tischen oder in kleinen Booten direkt auf dem Wasser - letzteres ist einmalig auf dem Maschseefest. Serviert wird eine kreative Auswahl feiner Speisen aus der SupperClub-Küche, die nahezu jeden Anspruch an Qualität und Raffinesse erfüllt. In der gemütlichen Lounge-Atmosphäre treffen sich Feinschmecker und Genießer zum stilvollen Get-together.

Klassiker für Genießer: Die Löwenbastion

Wie gewohnt werden Gäste an der Löwenbastion mit Streetfood am See auf eine kulinarische Weltreise mit vielfältigen Food-Angebote aus aller Welt verführt. Das Angebot reicht von Pulled Pork-Kreationen, über eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten, bis hin zu Ausgefallenem.

Publikumsliebling am Südanleger

Auch das Irish Folk lädt weiterhin zu einer musikalischen und kulinarischen Rundreise durch Irland ein. Serviert werden Cider und Ale, eigene Craft-Beer-Sorten, feinster irischer Whiskey und umfangreiche landestypischen Speisen. Inmitten liebevoll gestalteter Kulisse verschmelzen authentische Live-Musik, traditionelle Speisen und echte Pub-Atmosphäre zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Fester Taktgeber: die Maschseequelle mit Live-Programm

Im Südwesten eröffnet wie gewohnt der Musik-Park an der Maschseequelleund bietet zu einem umfangreichen musikalischen Programm auch ein Programm aus Speisen und Getränken. Die Bands auf der Bühne werden in diesem Jahr erstmals von RADIO 21 präsentiert.

Neues Highlight am Westufer

Die neue Aperitivo-Bay steht für Sonne im Glas und Süden im Herzen.

Die neue Aperitivo-Bay nahe des Courtyard-Hotels lädt auf einer großzügigen Fläche zum Genießen, Verweilen und Feiern ein. Unter dem Motto "Gemeinschaft, Genuss, Gelassenheit" verschmilzt dort das Beste aus südlicher Lebensart - tagsüber chillig bei Day Drinking und loungiger Elektromusik, abends verwandelt sich der Bereich zur stilvollen Partyzone mit House- und Electro-Sounds. An langen Tafeln und in gemütlichen Lounge-Ecken genießen Gäste Tapas und mediterrane Köstlichkeiten - serviert in entspannter Atmosphäre mit Seeblick.

Fest verankert am Westufer

Die bewährteRADIO 21 Lounge bleibt am Westufer bestehen und sorgt auch in den nächsten Jahren für edle Lounge-Atmosphäre, bei gut gemixten Drinks, internationalen Snacks und Speisen vom Rodizio Baumhaus sowie erstklassigem Blick über den Maschsee.

Schwindelerregend: der 75 Meter hohe MaschseeTower

Auf dem Vorplatz der Heinz von Heiden Arena erhebt sich in diesem Jahr ein spektakulärer Blickfang in den Himmel: Der rund 75 Meter hohe MaschseeTower bietet eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht über das Festgelände, den See und weit darüber hinaus. Die mobile Aussichtsplattform beeindruckt nicht nur durch ihre Höhe, sondern auch durch innovative Technik: In vier gläsernen, voll klimatisierten Kabinen - mit Platz für je 20 Personen - gleiten Besucherinnen und Besucher sanft entlang eines stählernen Turms nach oben. Während der Fahrt kann man erfrischende Drinks genießen.Informationen zu Eintrittspreisen und genauen Betriebszeiten folgen in Kürze.

Sonstiges

Mehr als 4.000 Sitzplätze, Tischreservierung ab sofort möglich

Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Sonntags-Brunchs und spezielle Themenabende an. Reservierungen sind möglich unter www.maschseefest.de/reservierungen/ oder über die Websites der jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber.

Das Maschseefest gehört zu den Top Ten von Europas Food Festivals

Im Jahr 2022 wurde das Maschseefest in Hannover von dem internationalen Reiseportal "Big 7 Travel" auf Platz 9 der besten Sommerfestivals für Genießer gewählt. Es gehört als einziges Fest in Deutschland zu den zehn besten in der Liste. Die Gourmet-Experten bezeichneten es als "Paradies für Feinschmecker".

"Dem Ruf 'Paradies für Feinschmecker' sind wir in den vergangenen Jahren treu geblieben - und mit den neuen Gastronomiekonzepten bringen wir weiterhin eine beeindruckende internationale Vielfalt an Kulinarik sowie Gastronomie von exzellentem Ruf auf das Maschseefest", sagt André Lawiszus, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die das Maschseefest ausrichtet.

Brücke wieder frei

Nach rund 14 Monaten Bauzeit sind die Zufahrt zum Courtyard Hotel sowie die Brücke am Arthur-Menge-Ufer wieder vollständig freigegeben. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer können die Brücke zum Maschseefest nutzen. Allerdings werden im Rahmen des Festes temporäre Straßensperrungen eingerichtet.

Bühnenpartner

Auch in diesem Jahr begleiten MADSACK mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) und der Neuen Presse (NP) als langjährige Partner die Hauptbühne am Nordufer, direkt am Hellebardier. Für einen schwungvollen Auftakt sorgt bigFM am ersten Freitag (1.8.) mit einem bunten Programm. Am zweiten Freitag (8.8.) gestaltet Radio Bollerwagen erstmalig das Bühnenprogramm, bevor RADIO 21 traditionell am letzten Wochenende (15. bis 17.8.) die Showfläche übernimmt. Darüber hinaus bringt RADIO 21 erstmals an der Maschseequelle ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne und sorgt damit für beste Unterhaltung am Wasser.

Alle Informationen rund um das Maschseefest 2025 finden Sie unter www.maschseefest.de

Hinweis: Derzeit wird noch am Programm gearbeitet. Die Programm-Highlights folgen in Kürze.

Original-Content von: Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), übermittelt durch news aktuell