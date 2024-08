Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

Eine Million Gäste zur Halbzeit des Maschseefestes

Auch Olympia-Heldinnen feiern ihren Sieg am See

Hannover (ots)

In den ersten neun Tagen verzeichnete das Maschseefest in Hannover mehr als 900.000 Gäste. An diesem Freitag wird mit mindestens 100.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet, sodass das Maschseefest pünktlich zur Halbzeit die Millionengrenze knacken wird. "Wir sind erfreut über den großen Zuspruch und sehen optimistisch in die zweite Hälfte des Festes", sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG).

In diesem Jahr zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite mit Durchschnittstemperaturen von 25 Grad und etwa 73 Sonnenstunden. Die Besucherzahl zur Halbzeit ist vergleichbar mit der des Vor-Corona-Jahres 2019. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Zwischenbilanz verbessert, weil 2023 insgesamt 14 von 19 Tagen verregnet waren.

Der bislang besucherstärkste Tag war der erste Samstag mit rund 220.000 Festbesuchern. Mit einem umfangreichen Programm und weiterhin sommerlicher Wetterprognose steht das zweite Fest-Wochenende bevor.

Hans Nolte: "Bei dem Sommerwetter gibt es wohl keinen schöneren Ort als das Maschseefest. Das maritime Open Air mitten in der Stadt bietet Sundowner mit Seeblick, ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen und internationale Kulinarik, die kaum Wünsche offenlässt. Wir blicken zuversichtlich auf die zweite Hälfte und gehen positiv in den Endspurt."

Von der Seine zum Maschsee: Olympia-Heldinnen feiern Sieg am Nordufer

Die mit Olympia-Gold geehrten 3x3-Basketball-Siegerinnen landeten Donnerstagmittag in Hannover und feierten am Abend direkt ihren Triumph am Maschsee. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Marie Reichert vom Turn-Klubb zu Hannover luden Teammitglieder und Freunde zur Gold-Sause ins Tulum am Nordufer ein. Die HVG spendierte Champagner und schwarz-rot-goldene-Cocktails zum sensationellen Sieg.

