SAT.1

Wie normal ist es mittlerweile, rechtsextrem zu sein? Ronzheimer spricht am Dienstag mit Vizekanzler Lars Klingbeil zum Rechtsruck in "Wie geht's, Deutschland?" in SAT.1

Unterföhring (ots)

"Weiß, normal und hetero", schallt es Paul Ronzheimer bei einer Demo in Cottbus entgegen. Rechtsextreme haben sich versammelt, um gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren. Ronzheimer ist geschockt: "Ich versuche das ja manchmal auszublenden. Aber es ist gar nicht so leicht, wenn du selbst schwul bist. [...] Der ganze Hass ist da irgendwie zu spüren."

Über mehrere Monate reist Ronzheimer für die fünfte Folge seiner Reportage-Reihe "Wie geht's, Deutschland?" zum Thema "Wie rechts ist die neue Mitte?" durchs Land - zu sehen morgen, Dienstag, 24. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Vor allem interessiert den Journalisten, warum immer mehr Menschen ihr Kreuzchen rechts der Mitte machen. In Rheinland-Pfalz hat die AFD am Wochenende bei der Landtagswahl 11,2 Prozent hinzugewonnen und wird mit 19,5 Prozent drittstärkste Partei, die SPD verliert 9,8 Prozent ihrer Stimmen (vorläufiges Endergebnis).

Ronzheimer besucht im rheinland-pfälzischen Germersheim eine traditionelle Gastwirtschaft, in der Fußball-Fans und Stammgäste beim Bier zusammensitzen. Viele Rechts-Wähler seien einfach Frustwähler, hört er dort. "Weil alles teurer wird und man sich nichts mehr leisten kann."

Er spricht mit AfD-Wählern, die er an einen Tisch bringt: einer schwul, einer jüdisch, einer muslimisch. Wieso unterstützen sie eine Partei, die "Anderssein" erst einmal ablehnt? Wie kommt es, dass sie sich ausgerechnet in der AfD gehört und verstanden fühlen?

Er befragt die junge Influencerin Lilly Baginski, die auf ihren Social-Media-Kanälen ein traditionelles Frauenbild propagiert und sich klar gegen LGBTQ positioniert.

Und er trifft eine Frau, die mit ihrer Familie gebrochen hat, weil diese sich immer mehr nach rechts orientierte.

Wie will die politische Mitte die Stimmen von der AFD zurückholen und was sagt die Regierung zu den Recherchen? Das fragt Paul Ronzheimer den Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) im Anschluss im exklusiven Talk.

"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?", Thema "Wie rechts ist die neue Mitte?", am Dienstag, 24. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert wird die Reihe von i&u Studios GmbH im Auftrag von SAT.1.

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