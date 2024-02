SAT.1

Steven Gätjen, Jörg Pilawa und Andrea Kiewel feiern ab Montag, 18. März, mit Oliver Geissen "Unsere Lieblinge" in SAT.1

Unterföhring (ots)

Die Bundesrepublik Deutschland wird 75 Jahre alt. Zu diesem Geburtstag feiert Oliver Geissen ab Montag, 18. März, in der neuen SAT.1-Ranking-Show "Unsere Lieblinge" Deutschlands größte Comedians, Film- und Musikstars. Steven Gätjen, Jörg Pilawa, Andrea Kiewel, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Ingolf Lück unterstützen Oliver Geissen dabei. Welcher Star hat sich besonders in unser Herz gespielt? Wer hat uns am meisten zum Lachen gebracht? Und welche Geheimnisse stecken hinter den Karrieren unserer Lieblinge?

Das ist "Unsere Lieblinge":

Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschlands feiert Oliver Geissen in der neuen SAT.1-Ranking-Show "Unsere Lieblinge" Deutschlands größte Comedians, Musik- und Film-Stars. Das Ranking unserer Lieblinge von Platz 20 bis Platz 1 fußt auf einer Forsa-Umfrage.

Produziert wird "Unsere Lieblinge" von der i&u TV Produktion GmbH.

"Unsere Lieblinge" - drei Folgen ab Montag, 18. März 2024 in SAT.1

Pressekontakt: Lisa Wittke Content Communications phone: +49 (0) 89 95 07 -1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Elisa Nina Taupert phone: +49 (0) 89 95 07 -1170 email: elisa_nina.taupert@seven.one Infos & Fotos: www.presse.sat1.de SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell