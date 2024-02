SAT.1

"Big Brother" startet am Montag, 4. März 2024, auf Joyn

Jochen Schropp moderiert die Einzugsshow live auf Joyn und in SAT.1

Von der ersten Minute an live dabei. Von der ersten Minute an live auf Joyn. Am Montag, 4. März 2024, startet "Big Brother" auf Joyn, später am Abend geht Jochen Schropp um 20:15 Uhr live in SAT.1 mit "Big Brother live - Der Einzug" auf Sendung und moderiert sowohl die Auftaktshow zur Prime Time, als auch die wöchentlichen Entscheidungs-Shows. Ab Montag, 11. März 2024, um 22:55 Uhr führt er die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche durch die SAT.1-Show "Big Brother live - Die Entscheidung", in der es neben den Nominierungen und Auszügen, die Highlights der Woche zu sehen gibt. Insgesamt 16 Bewohnerinnen und Bewohner ziehen am Montag, 4. März 2024, in den Container.

Jochen Schropp: "'Big Brother' hat vor 24 Jahren das Fernsehen revolutioniert und ein völlig neues Genre geschaffen: Reality TV. Wir wollen uns mit der neuen Staffel 'Big Brother' auf das Wesentliche konzentrieren: Authentische Menschen, denen wir 24 Stunden beim Leben zusehen können. Ich freue mich auf spannende Persönlichkeiten unterschiedlichen Alters und all ihre emotionalen Geschichten, die sich über 100 Tage im Container entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer beginnt."

Kein Platz für Geheimnisse: Im 24/7-Livestream auf Joyn entgeht den Zuschauerinnen und Zuschauern 100 Tage lang nichts. Außerdem zeigt Joyn die "Big Brother"-Tageszusammenfassung immer ab 21:00 Uhr.

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.

"Big Brother - 24 Stunden Livestream" und die Tageszusammenfassungen ab Montag, 4. März 2024 auf Joyn

"Big Brother live - Der Einzug" - Montag, 4. März 2024 um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

"Big Brother live - Die Entscheidung" ab 11. März 2024 um 22:55 Uhr immer montags in SAT.1 und auf Joyn

