Zum ersten Mal zeigen die "Stars in der Manege" gepaarte Zirkusgene in SAT.1 am Freitag, 2. Februar

Unterföhring (ots)

Wenn Daniela Katzenberger blindes Vertrauen zu zehn fremden Männern unter Beweis stellt und ihr Mann Lucas Cordalis amüsante Comedy auftischt. Wenn die Tiere Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht auf der Nase herumtanzen. Wenn Rebecca Mir die Manege brennen lässt und Massimo Sinató in zwölf Metern Höhe schwankt. Wenn Sven Hannawald die Ski gegen ein BMX-Fahrrad eintauscht und seine Frau Melissa Hannawald auf Pferderücken tänzelt.

Dann heißt es nur: TOI, TOI, TOI und Manege frei für die erste Pärchen-Ausgabe von "Stars in der Manege" am Freitag, 2. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

So funktioniert´s:

Vier prominente Paare wagen es in den legendären Circus Krone, dabei wecken professionelle Artist:innen ihre Zirkusgene. Das Publikum kürt ein Gewinner-Duo mit der besten Performance in der Manege. Zirkusdirektor Jörg Pilawa leitet durch den Abend, während Influencerin Sarah Harrison exklusiv für Joyn die "Stars hinter der Manege" begleitet. Produziert wird "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment.

"Stars in der Manege" am Freitag, 2. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ab Freitag, 26. Januar 2024, als Preview auf Joyn

"Stars hinter der Manege" exklusiv ab Dienstag, 30. Januar 2024, auf Joyn

