In "Das große Promibacken" wagt sich Schauspielerin Susan Sideropoulos ab Mittwoch in SAT.1 zum ersten Mal im TV an den Herd

"Ich habe in über 24 Jahren TV-Leben alles mit Kochen und Backen abgesagt, weil ich beides weder mag noch kann. Bis jetzt." Schauspielerin Susan Sideropoulos wagt sich in "Das große Promibacken" ab Mittwoch, 14. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 zum ersten Mal im TV an den Herd. Was hat sie überzeugt, an Deutschlands einziger Promi-Tortenshow teilzunehmen? "Dieses Mal fühlte es sich irgendwie richtig an und ich hatte Lust auf dieses Abenteuer. Grundsätzlich mag ich es, aus meiner Komfortzone rauszugehen." Wird ihr Mut belohnt und sie geht nach sechs Folgen mit dem Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck nach Hause? Oder backen ihr Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester den Rang ab Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfache Patissier des Jahres, Christian Hümbs, bewerten die Back-Kreationen der Promis nach Geschmack, Präzision und Optik. Moderiert wird "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes.

Joyn, die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, zeigt "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung ab dem 7. Februar immer mittwochs.

"Das große Promibacken" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-promibacken.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

Weitere Infos, Interviews mit allen Prominenten und Bilder: http://presse.sat1.de/Promibacken2024

"Das große Promibacken", achte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 7. Februar auf Joyn und ab 14. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

