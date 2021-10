SAT.1

"Ich hab' doch keine Ahnung, wie man Luft kocht!" Erste komplett vegane Folge "The Taste" mit Gastjuror Ricky Saward am 13. Oktober 2021 in SAT.1

Er ist der erste vegane Koch weltweit, der vom Guide Michelin mit dem Green Star ausgezeichnet wurde: Ricky Saward, Küchenchef im veganen Restaurant "Seven Swans" in Frankfurt am Main. Als Gastjuror bei "The Taste" am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 20:15 Uhr bringt er selbstverständlich ausschließlich vegane Herausforderungen mit. Die erste Aufgabe: die Elemente - also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer? Das kann etwas Scharfes sein, etwas Gegrilltes, so eine Überlegung. Wasser? Viele Gemüsesorten sind zum Großteil aus Wasser. Erde? Klar, darin wachsen etliche Gemüsesorten. Aber Luft? "Ich hab' doch keine Ahnung, wie man Luft kocht!", stöhnt Coach Alexander Herrmann. Wie meistern die verbliebenen Kandidat:innen die veganen Challenges? Und welche Coaches bringen welche Teammitglieder ins Halbfinale?

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"The Taste" wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

"The Taste" exklusiv vorab sehen: Für alle Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist im Anschluss an jede Folge die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"The Taste" digital: Auf https://www.sat1.de/the-taste können die Fans noch tiefer in die Welt von "The Taste" abtauchen. Hier gibt es Infos zu den Kandidat:innen, Highlight-Clips, exklusive Kochvideos, News und Infos rund um die Sendung sowie den "The Taste"-Shop mit vielen Produkten aus der "The Taste"-Welt. Show-Highlights und große Inspiration auf kleinen Löffeln gibt es auch auf Instagram @thetastesat1 und Facebook @TheTasteGermany. Hashtag: #TheTaste.

Zuschauer:innen können während der Sendung über den red button ihrer Fernbedienung u. a. Kochtipps und weitere Infos zur Sendung abrufen - verfügbar auf jedem Smart-TV.

"The Taste"-Presselounge: Auf http://presse.sat1.de/thetaste finden Sie Presse-Infos und Bildmaterial sowie Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.

