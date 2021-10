SAT.1

Bereit für die Liebe des Lebens? SAT.1 sucht Kandidat:innen für die neue Show "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment"

Unterföhring (ots)

Wer ist auf der Suche nach dem Herzensmenschen? Wer kann sich vorstellen, beim Kennenlernen allein den eigenen Sinnen zu vertrauen? Und wer ist bereit, sich zu verloben und das Liebesglück in eine Hochzeit münden zu lassen?

In der neuen SAT.1-Show "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" haben 30 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen und sich in verschiedenen Experimentier-Phasen zu prüfen, um ihre Partner:innen fürs Leben zu finden. Die Beziehungswilligen können sich in mehreren Stufen mit allen Sinnen verlieben. Bei perfekter Anziehung und nach ihrer Verlobung können sie sich im gemeinsamen Urlaub noch intensiver kennenlernen. Gelingt das Experiment, sagen die Paare "Ja" zueinander und starten in eine glückliche Ehe.

"Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" wird im Auftrag von SAT.1 von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, produziert.

Singles ab 25 Jahre auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens können sich hier bewerben: www.sat1.de/bewerben.

Pressekontakt:

Dagmar Brandau

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 89 95 07 - 2185

email: dagmar.brandau@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell