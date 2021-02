OSCAR® prämiert: Lady Gaga und Bradley Cooper im Liebes-Drama "A Star Is Born" am Valentinstag, um 20:15 Uhr, in SAT.1

SAT.1

10. Februar 2021. "Berührende Songs, brilliante Stars - die Love Story des Jahres." (TV Movie) "A Star Is Born" war der Überraschungs-Hit aus Hollywood. Schauspieler Bradley Cooper feierte an der Seite von Pop-Ikone Lady Gaga mit dem Film sein Regiedebüt. Acht Mal wurde der Blockbuster für den OSCAR® nominiert. In der Kategorie "Bester Song" erhielt Lady Gaga für ihren Mega-Hit "Shallow" die berühmte Auszeichnung.

Inhalt: Der Country-Superstar Jack (Bradley Cooper) erblickt in einer Bar die talentierte, aber noch unentdeckte Sängerin Ally (Lady Gaga). Die beiden kommen sich näher und werden zum Traumpaar der Musikszene. Während Allys Karriere steil bergauf geht, hat Jack mit den Schattenseiten des Erfolgs zu kämpfen und setzt damit seine Beziehung und sein Leben aufs Spiel ...

Normalerweise findet die OSCAR® Verleihung immer im Februar statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung dieses Jahr verschoben. Aktuell ist sie für April geplant.

SAT.1 zeigt "A Star Is Born" am Sonntag, 14. Februar 2021, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

