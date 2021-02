SAT.1

Angekommen in Thailand: Drehstart der zweiten Staffel der SAT.1-Realityshow "Promis unter Palmen"

Unterföhring

Sonne, Palmen und eine Villa am Strand: SAT.1 bringt im Frühjahr den Sommer in die deutschen Wohnzimmer. Zwölf Promis haben sich auf den Weg nach Thailand begeben, um bei der zweiten Staffel der SAT.1-Realityshow "Promis unter Palmen" dabei zu sein: Giulia Siegel, Prinz Marcus von Anhalt, Melanie Müller, Willi Herren, Patricia Blanco, Chris Töpperwien, Elena Miras, Katy Bähm, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg, Kate Merlan und Calvin Kleinen kämpfen um die goldenen Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie.

Bevor die Promis sich jedoch bei 30°C unter Palmen bewegen können, haben sie sich Corona-konform 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, so dass ab dieser Woche die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" starten können.

"Promis unter Palmen", zweite Staffel, produziert von Endemol Shine Germany - demnächst in SAT.1.

SAT.1

