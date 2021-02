SAT.1

SAT.1 ändert kurzfristig das Programm am Montag und zeigt den Live-Talk "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown" um 20:15 Uhr

Mehr als 10,8 Millionen Abrufe auf Instagram und über 32.000 Kommentare*: Marlene Lufen hat mit ihrem Video-Kommentar zu den physischen wie psychischen Folgen des Lockdowns einen Nerv getroffen. Und erhält dafür vor allem positives Feedback, auch von prominenter Seite (u. a. Vera Int-Veen, Bettina Zimmermann, Sylvie Meis, Riccardo Simonetti, Motsi Mabuse). SAT.1 nimmt die dadurch ausgelöste Diskussion zum Anlass und ändert am Montagabend kurzfristig sein Programm: Im Live-Talk "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown" diskutiert die Moderatorin am Montagabend, 8. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit ihren Gästen mögliche Auswirkungen des Lockdowns: Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt, Suchterkrankungen, Depressionen und Vereinsamung. "Im Ringen um die besten Maßnahmen gegen die Pandemie sollten wir respektvoll miteinander diskutieren. Denn Menschen haben unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten. Mir ist wichtig, dass wir auch auf die Konsequenzen des Lockdowns schauen: die Auswirkungen auf die Seele und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, die psychischen Folgen für die Menschen, die gerade alles verlieren, Einsamkeit und Armut. Und auch hier gibt es Zahlen, die zeigen, dass Menschen gerade großes Leid erleben. Wir müssen auf alle Acht geben!", so Marlene Lufen. Die Gästerunde wird noch bekannt gegeben.

Im Anschluss an den Talk besucht Claudia von Brauchitsch in "akte." ab 21:30 Uhr Bewohnerinnen eines Frauenhauses, die im persönlichen Gespräch berichten, wie der Lockdown die Gewaltsituation in ihrem Zuhause noch weiter verschärfte. Außerdem Thema: der Lockdown-Alltag einer 16-köpfigen Großfamilie in Bielefeld zwischen Lagerkoller und Gewalt-Eskalation.

* Stand: 05.02.2021, 10:00 Uhr.

