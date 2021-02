SAT.1

"Ich habe 'nein' gesagt!" Felicitas Woll liefert sich ein spannendes Psychoduell mit Barry Atsma in der SAT.1-Mini-Serie "Du sollst nicht lügen" am 9. und 10. Februar, 20:15 Uhr

4. Februar 2021. "Ich habe 'nein' gesagt! Ich hab' ihm gesagt, er soll aufhören." Lehrerin Laura (Felicitas Woll) ist fassungslos: Nach ihrem ersten Date mit dem charismatischen Hendrik (Barry Atsma) erwacht sie am nächsten Morgen völlig verstört und mit Erinnerungslücken allein in ihrem Bett. Je länger sie darüber nachdenkt, desto mehr beschleicht die Lehrerin ein schrecklicher Verdacht: Hat Hendrik sie betäubt und vergewaltigt? Doch da der Chirurg behauptet, der Sex war einvernehmlich, kann die Polizei nicht viel für Laura tun. Je weiter die junge Frau auf eigene Faust recherchiert, desto mehr belastende Details aus beider Vergangenheit kommen ans Licht ... Wer lügt?

"Auch ich habe ihr nicht getraut, und das fand ich spannend. Ich bin mir sonst immer einig mit der Figur, die ich spiele", erzählt Hauptdarstellerin Felicitas Woll über ihre Rolle. SAT.1 zeigt die hochspannende Event-Mini-Serie "Du sollst nicht lügen" am Dienstag, 9. Februar, und Mittwoch, 10. Februar 2021, jeweils als Doppelfolge um 20:15 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Adaption der britisch-amerikanischen Erfolgsserie "Liar". Regie führte OSCAR® Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland", 2009).

+++ Produktion: filmpool fiction GmbH +++ Produzent: Mathias Lösel +++ Regie: Jochen Alexander Freydank +++ Buch: Astrid Ströher, Dirk Morgenstern nach den Originaldrehbüchern von Harry Williams, Jack Williams +++ Kamera: Andreas Doub +++ Redaktion SAT.1: Jana Kaun, Wolfgang Oppenrieder +++ Drehort: Hamburg, Cuxhaven und Umgebung

"Du sollst nicht lügen" am Dienstag, 9. Februar, und Mittwoch, 10. Februar 2021, jeweils um 20:15 Uhr als Doppelfolge in SAT.1. Alle vier Teile der Mini-Serie sind bereits auf Joyn PLUS+ verfügbar.

