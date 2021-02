SAT.1

Aber bitte mit Sahne! Kader Loth, Marc Terenzi, Georgina Fleur und Bert Wollersheim wollen am Freitag in SAT.1 die "Hellste Kerze auf der Torte" werden in "Die Festspiele der Reality Stars"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

10. Februar 2021. "Ich bin seit 20 Jahren in der Showbranche, das muss mir erstmal einer nachmachen!" Fegt Kader Loth in SAT.1 mit einem Siegeszug durch "Die Festspiele der Reality Stars"? Am Freitag um 20:15 Uhr kämpft sie um den begehrtesten Titel des deutschen Reality-Fernsehens. Mitstreiterin Georgina Fleur bezeichnet ihre frisch genesene Konkurrentin respektvoll als "ältesten Hasen im Showgeschäft".

Wer wirklich Potenzial zur "hellsten Kerze" hat, finden die Moderatoren Olivia Jones und Jochen Schropp in neun Spielen heraus. Gegen Kader Loth spielt neben Georgina Fleur der Hochadel des deutschen Reality-TVs mit Prinz Marcus von Anhalt, Dschungelkönig Marc Terenzi, Rotlichtlegende Bert Wollersheim, Patricia Blanco, Calvin Kleinen, Carina Spack, Tobias Wegener und Cathy Lugner.

Letztere kommt bei der "kniffligen" Frage, ob Deutschland mehr als 10 Mio. Einwohner hat ziemlich ins Schwitzen, während ausgerechnet Marc Terenzi beim Buchstabieren erfolgreich überrascht. Bert Wollersheim offenbart sein Hoden-Yoga-Geheimnis und Tobias Wegener lernt mit 27 Jahren, dass es im berühmten Kinderlied doch nicht "Schneeflöckchen, Reisröckchen" heißt. Aber ist er damit auch die hellste Kerze auf der Torte?

Der Verlierer jedes Spiels bekommt eine Reality-Star-würdige Abreibung: Feinste Sahne direkt ins Gesicht. "Tortinator" Mario Basler bereitet schon mal Torten-Wurfgeschosse vor. Wer entgeht am Freitag der bittersüßen Strafe?

Die Show wird produziert von RedSeven Entertainment.

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze? Winter Edition", die zweite Folge, am 12. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Clarissa Schreiner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191

email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell