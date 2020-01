SAT.1

Hammer Start ins Jahr! Fitness-Influencer Sarah und Dominic Harrison werden Coaches bei "The Biggest Loser"

Auftakt der neuen Staffel am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

Sie inspirieren mehr als drei Millionen Abonnenten alleine auf Instagram, 1,1 Millionen folgen ihnen auf YouTube. Jetzt steigt das Social-Media-Power-Paar Sarah und Dominic Harrison auch bei "The Biggest Loser" ein: Ab 5. Januar 2020 trainieren Workout-Profi Sarah Harrison (geb. Nowak) und ihr Ehemann, der ausgebildete Personaltrainer Dominic Harrison, das erste "Secret Team" in der Geschichte der erfolgreichen Abnehm-Show in SAT.1! Der Clou: Die "The Biggest Loser"-Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela, die ihre 18 Kandidaten im Abnehm-Camp auf Naxos/Griechenland trainieren, wissen nichts von dieser direkten Konkurrenz! Nur Camp-Chefin Dr. Christine Theiss ist im Vorfeld eingeweiht. Zum Viertelfinale haben vier der "Secret Team"-Kandidaten die Chance, sich für das Halbfinale der TV-Show zu qualifizieren und damit Kämpfern aus dem Kader von Ramin Abtin und Petra Arvela ihren Platz im Wettkampf - und damit auch die Chance auf den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro - streitig zu machen. "Es ist für uns eine absolute Ehre, ein Teil von 'The Biggest Loser' 2020 zu sein", verkünden Sarah und Dominic Harrison stolz. "Wir begleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen sie mit unserem Know-How dabei, für ihren größten Traum alles zu geben, bis an ihre Grenzen zu gehen und Arbeit, Sport, Ernährung, Freunde und Familie unter einen Hut zu bekommen." Der Weg der sechs Kilo-Kämpfer des "Secret Teams" ist jeweils im Anschluss an die TV-Ausstrahlung in neun Episoden von "The Biggest Loser - Secret Team" auf www.the-biggest-loser.de und dem "The Biggest Loser"-Channel auf YouTube zu sehen.

"The Biggest Loser" punktete im Vorjahr mit Bestwerten von bis zu 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die insgesamt 13 neuen Folgen werden produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.

Start der elften Staffel von "The Biggest Loser" - am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr. Weitere Folgen dann immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1., sowie auf Joyn. Die "The Biggest Loser - Secret Team"-Folgen mit Sarah und Dominic Harrison sind immer im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube abrufbar.

Weitere Informationen und Bonusmaterial zu "The Biggest Loser" 2020 gibt es außerdem während der Sendung im red button Portal von SAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV.

Nähere Informationen sowie Bildmaterial zu den Coaches sowie nach Ausstrahlung der ersten Episode auch zu allen Kandidaten finden Sie auf der Presseseite http://www.presse.sat1.de/TBL2020. Weiteres Bildmaterial schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

