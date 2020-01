SAT.1

14,5 Prozent Marktanteil! SAT.1 mit dem DISNEY FILMFEST souveräner Marktführer am Neujahrstag

2. Januar 2020. Frohes neues Jahr für SAT.1: Am Neujahrstag erreichte der Sender mit dem DISNEY FILMFEST grandiose 14,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und errang damit mit weitem Abstand die Marktführung. Dazu trugen unter anderem die hervorragenden Marktanteile der Animations-Highlights "Zoomania" (15:55 Uhr, E 14-49 J.: 16,6 % MA) und "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" (17:50 Uhr, E 14-49 J.: 18,8 % MA), vor allem aber die Free-TV-Premiere von "Die Schöne und das Biest" um 20:15 Uhr mit 18,1 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe bei. So machte sich SAT.1 selbst das schönste Geschenk zum 36. Geburtstag, der Sender war am 1. Januar 1984 erstmals auf Sendung gegangen.

