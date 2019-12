SAT.1

Thrill Erster Klasse: Starbesetzte SAT.1-Premiere "Mord im Orient-Express" am 29. Dezember

Unterföhring (ots)

19. Dezember 2019. Daisy Ridley, Judy Dench, Michelle Pfeiffer, Pénélope Cruz, Willem Dafoe: Die Liste der Verdächtigen in der prachtvollen Neuverfilmung von Agatha Christies Klassiker "Mord im Orient-Express" liest sich wie das Who-is-Who in Hollywood. Kein Wunder, denn das Mordopfer im Luxus-Zug ist kein Geringerer als Johnny Depp! Multi-Talent Kenneth Branagh führte Regie und ist gleichzeitig als Meisterdetektiv Hercule Poirot an Bord. SAT.1 zeigt "Mord im Orient-Express" am Sonntag, 29. Dezember 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Mord im Orient-Express" (OT: "Murder on the Orient-Express") Am Sonntag, 29. Dezember 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Thriller Regie: Kenneth Branagh

