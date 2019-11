AR Metallizing

AR Metallizing kündigt die Akquisition der Eurofoil - Paper Coating GmbH an

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der weltweit führende Produzent von metallisierten Papieren AR Metallizing kündigt die Akquisition der in Berlin ansässigen Eurofoil - Paper Coating GmbH (Eurofoil) an. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörden.

Eurofoil ist ein führender europäischer Produzent von kaschierten und metallisierten Verpackungsmaterialien. In den vergangenen 60 Jahren wurde ein umfassendes Portfolio aufgebaut, das kaschierte, metallisierte, lackierte, bedruckte und rein geschnittene Papierprodukte umfasst.

Das Werk in Berlin ist gut aufgestellt und verfügt über einen hochautomatisierten Maschinenpark, einschließlich wasserbasierten Lackier- und Metallisieranlagen, die zu den schnellsten der Welt gehören. Das Werk verfügt über alle wichtigen Zertifizierungen, um Kundenbedarfe effizient erfüllen zu können.

Die Erweiterung der globalen Reichweite von AR Metallizing mit einer Fabrik in Berlin wird die bestehenden Werke des Unternehmens in Belgien, Italien, Nordamerika und Brasilien ergänzen. Eurofoil - Paper Coating GmbH wird eventuell in Zukunft unter der Marke AR Metallizing tätig sein. Die Mitarbeiter werden vollständig in das Unternehmen integriert, wodurch die globale Belegschaft von AR Metallizing auf rund 700 ansteigt.

Über AR Metallizing

AR Metallizing ist der globale Marktführer in der Fertigung von metallisierten Papieren und Folien zur Verwendung in der Lebensmittel-, Getränke- und Verbrauchsgüterindustrie. AR Metallizing ist eine Tochtergesellschaft der Nissha. Nissha ist in Tokio börsennotiert und genießt hohes Ansehen für seine technologische Führungsrolle.

Pressekontakt:

Henriette van Hedel

E-Mail: Henriette.vanhedel@mauperville.com

Handy: +31 6 303 97 830

Original-Content von: AR Metallizing, übermittelt durch news aktuell