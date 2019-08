ZDF

Drehstart für ZDF-Koproduktion "Freaks"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 30. Juli 2019 haben in Berlin die Dreharbeiten zu der Superheldinnengeschichte mit dem Titel "Freaks" begonnen, der ersten gemeinsamen Spielfilm-Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel mit Netflix. Eine junge gestresste Vorstadtmutter setzt heimlich ihre verordneten Psychopharmaka ab und entdeckt, dass sie plötzlich übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. In den Hauptrollen spielen Cornelia Gröschel, Tim Oliver Schultz und Wotan Wilke Möhring. Regie führt Felix Binder, das Buch schrieb Marc O. Seng, produziert wird von Maren Lüthje und Florian Schneider (PSSST! Film GmbH). Das Autoren-, Regie- und Produktionsteam hat gemeinsam mit der ZDF-Nachwuchsredaktion bereits zwei Staffeln der selbstironischen Sitcom "Lerchenberg" umgesetzt.

"Die Redaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel steht für Talententdeckung und das Erforschen von neuem Erzählterrain. Bei 'Freaks' kommt beides zusammen: Das Kreativteam hat mit der Serie 'Lerchenberg' gleich zu Beginn seiner Karriere mit dem Kleinen Fernsehspiel Neuland betreten. Nun begeben wir uns mit ihnen bei unserer ersten deutschen Spielfilm-Koproduktion mit Netflix erneut auf die Reise. Spannende Zeiten für das moderne öffentlich-rechtliche Fernsehen", sagt ZDF-Hauptredaktionsleiter Frank Zervos.

Als Wendy (Cornelia Gröschel), eine junge Vorstadt-Mutter, heimlich ihre von Dr. Stern (Nina Kunzendorf) verordneten Medikamente absetzt, erkennt sie, dass in ihr merkwürdige, übernatürliche Kräfte schlummern. Gemeinsam mit Elmar (Tim Oliver Schultz) und Marek (Wotan Wilke Möhring) stellt sie sich den Kräften und der damit verbundenen Verantwortung. Doch eine echte Superheldin zu sein, ist alles andere als leicht. Vor allem, wenn man sich nebenbei noch um seine Familie und Ehemann Lars (Frederic Linkemann) kümmern muss. "Freaks" erzählt eine ungewöhnliche Geschichte in einer ganz gewöhnlichen deutschen Vorstadt - mit viel Humor, aber auch Sozialkritik und immer dem nötigen Respekt vor den wahren Superkräften in uns.

Der Film ist eine Produktion der PSSST! Film GmbH in Koproduktion mit Netflix und ZDF/Das kleine Fernsehspiel. ZDF-Redaktion haben Claudia Tronnier und Alexandra Staib. Gedreht wird noch bis einschließlich September 2019 in Berlin. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.

Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspiel

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell