Eric Stehfest gewinnt die SAT-Show "Dancing on Ice"

Unterföhring

In einem spannenden Live-Finale von "Dancing on Ice" begeistert Eric Stehfest mit seiner Profi-Eistanz-Partnerin Amani Fancy auf ganzer Linie und sichert sich in der zweiten Staffel der SAT.1-Show souverän den Siegerpokal. Bereits im ersten Lauf verblüfft der Schauspieler mit einer fehlerlosen Kür die Jury: 30 Punkte. Im zweiten Durchlauf nimmt das Eistanz-Paar weiter Tempo auf und holt erneut 30 Punkte. Damit verweisen sie ihre Final-Konkurrenten Lina Larissa Strahl und Joey Heindle auf die Plätze. Die Zuschauer wählen Eric Stehfest final im Voting zum Sieger von "Dancing on Ice".

Der frisch gekürte "Dancing on Ice"-Sieger Eric Stehfest im Interview:

Wie fühlen Sie sich nach dem großen Erfolg? Eric Stehfest: "Ich bin erleichtert und wahnsinnig stolz. Auf dem Eis habe ich das gefühlt, was ich unbedingt fühlen wollte. Die letzten Wochen waren nicht einfach: So viel Gas zu geben, so viele neue Dinge zu lernen. Die Tänze haben mir wahnsinnig viel bedeutet. Hier habe ich so viel über mich erfahren, ich durfte tolle Menschen kennen lernen, die hier alle mitarbeiten. Angefangen vom Eismeister bis hin zur Produktion. Im Finale ist es ja nicht so, dass man eine Runde weiterkommen muss. Es hatte nochmal eine ganz besondere Aura, heute aufs Eis zu gehen und ich habe es total genossen."

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Eric Stehfest: "Ich habe mich lange Zeit in Rollen geflüchtet und bei 'Dancing on Ice' war ich von Anfang bis Ende nur Eric Stehfest. Jetzt weiß ich, wer ich bin und was ich will. Für mich beginnt jetzt erst einmal eine Phase, in der ich zur Ruhe kommen möchte. Ich bin von einer großen Produktion in die nächste gegangen und brauche jetzt erst einmal Zeit für mich und meine Familie."

Wie feiern Sie Weihnachten? Eric Stehfest: "Wir feiern im Kreis unserer Familien. Los geht es bereits am 22. Dezember: Die Familie meiner Frau macht ein Weihnachtssingen, da können Freunde und Verwandte einfach kommen. Es wird Musik gemacht und dazu gibt es Kartoffelsalat."

