Straubinger Tagblatt: Vernichtungsschlag gegen Huawei

Huawei-Smartphones dürften also zu Ladenhütern werden, neue Modelle zumindest außerhalb Chinas gar keine Vermarktungschance mehr haben. Auf dem Mobilfunk-Markt könnte Huawei also von einem Global Player zu einer Regional-Marke werden. Und das, obwohl die USA und Trump bisher nicht einen einzigen Beweis dafür geliefert haben, dass das chinesische Unternehmen tatsächlich Spionage-Hintertüren in seine Produkte einbaut. Besonders die Europäer befinden sich in einer misslichen Lage: Sie haben China und den USA technologisch wenig entgegenzusetzen. Huawei-Kunden werden nicht die Einzigen sein, die das noch zu spüren bekommen.

