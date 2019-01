SAT.1

"Dancing on Ice" wird härter: Zur Halbzeit steigen die Anforderungen an die Promis - Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1

Jetzt werden bei "Dancing on Ice" die Kufen geschärft: Vor der Halbzeit-Show am kommenden Sonntag (20:15 Uhr, SAT.1) stehen die verbleibenden sechs Promis und ihre Eistanz-Partner vor neuen Herausforderungen - und größeren Anforderungen der Jury. Sarina Nowak, Kevin Kuske, Detlef Soost, John Kelly, Timur Bartels und Nachrückerin Aleksandra Bechtel müssen jetzt beweisen, dass sie auch eigenständig, frei von ihrem Profi-Partner, bei ihrer Kür überzeugen können. Eröffnet wird die Live-Show am Sonntag wieder durch das Ensemble von "Holiday on Ice".

Aufgrund eines Muskelfaserrisses kann Sarah Lombardi am Sonntag nicht zur Kür antreten. Wie es Sarah mit ihrer Verletzung geht, wird sie live im Studio erzählen. Sollte die "Dancing on Ice"-Kandidatin das Training wieder aufnehmen und antreten können, steht ihr die Rückkehr in die Show offen - wie jedem anderen Promi, der sich im Training verletzt. Die Nachrücker verbleiben in diesem Fall dennoch in der Show.

Halbzeit bei "Dancing on Ice", doch schon jetzt ist das große Finale am 10. Februar heiß begehrt: die Tickets waren in Rekordzeit von drei Minuten ausverkauft.

Diese prominenten Eistänzer und Profis treten am Sonntag live an:

- Curvy-Model Sarina Nowak und David Vincour, Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer - Vierfacher Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger, Profi-Eiskunstläuferin - Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski, Profi-Eiskunstläuferin - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt, fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin - Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy, mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin - Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf, Profi-Eiskunstläufer

"Dancing on Ice" - sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1

