Schneechaos in den Alpen - Hat Erfinder Horst Veith die zündende Idee? "Wie genial ist das denn?!", täglich um 19:00 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots) -

Das aktuelle Schneechaos hat die Alpen seit Tagen fest im Griff. Horst Veith, Erfinder des weltweit bekannten Knicktrinkhalms sowie von über 100 weiteren Innovationen, hätte eine Idee, wie der Abtransport der Schneemassen schneller, effektiver und umweltfreundlicher möglich wäre. Der Erfinder wohnt am bayerischen Tegernsee, hat selbst meterhoch Schnee vor der Tür: "Die aktuellen Schneemassen werden ja beseitigt, indem sie auf einen LKW geladen werden. Man bräuchte eigentlich auf dem LKW eine Verpressung, damit das Volumen des Schnees geringer gehalten wird. [...] Die fahren hier vor mein Büro mit zehn LKWs. Eigentlich bräuchten sie so nur zwei LKWs, um den Schnee abzutransportieren." Wäre das eine Lösung, um effektiv mit dem Schneeproblem umzugehen? Praktische Erfindungen bestimmen schon immer das Leben von Horst Veith. In der neuen SAT.1-Erfindershow "Wie genial ist das denn?!" (täglich um 19:00 Uhr) entscheidet der Jurypräsident zusammen mit Fränzi Kühne, (Mit-) Gründerin der Digitalagentur "Torben, Lucie und die gelbe Gefahr" und jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands in einem börsennotierten Unternehmen, Wirtschaftspsychologe und Unternehmer Dr. Leon Windscheid und Patentanwalt Dr. Rolf Claessen, welche Innovation den Wochensieg und damit 3.000 Euro mit nach Hause nimmt. Von Montag bis Donnerstag ist das Moderatoren-Duo Meltem Kaptan, Comedienne und Hobby-Erfinderin, und "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Reporter Philipp Hageni auf der Suche nach je drei kreativen Tüftlern und ihren Erfindungen. Diese müssen sich zunächst vor einer kleinen Verbrauchergruppe beweisen, bevor sie es in das Wochenfinale am Freitag schaffen. In dieser Woche: Kann die Erfindung "Silwy", welche das Umkippen von Gläsern verhindern soll, die Konsumenten überzeugen? Oder hat der "MyKäfer", der das lästige Aufheben des Wischmobs vom Boden vereinfacht, eine Chance auf den Wochensieg? Oder kann der "Zippidoo", der das Stillen nicht nur vereinfachen, sondern auch unauffälliger machen soll, die Fachjury am Freitag überzeugen? "Wie genial ist das denn?!", seit 7. Januar, täglich um 19:00 Uhr in SAT.1 ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

