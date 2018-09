Pocher und Paszka in Panik! "Fort Boyard" geht am Mittwoch, 19. September 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 in die nächste Runde

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - "Wie komme ich denn hier raus? Ich stecke mit dem Fuß fest!" Beim Tauchgang im Reptilien-Becken auf "Fort Boyard" steckt Comedian Oliver Pocher buchstäblich in der Klemme. Geht dem Sprücheklopfer diesmal die Luft aus? Auge in Auge mit drei ausgewachsenen Tigern sieht sich Reality-Queen Jessica Paszka - und gerät in einen Dauer-Panikmodus. "Ein Tiger ist auf meinem Kopf. Nein, nein, nein! Scheiße! Verschwindet! Bitte, bitte geh runter!" Kann sie ihre Angst besiegen und ihr Team einen Schritt näher Richtung Schatzkammer bringen? Unterstützung bekommen Pocher und Paszka u. a. von Olympiasieger Fabian Hambüchen. Aber reichen dessen Muskelpakete auch für "Fort Boyard"? Und schaffen die drei es gemeinsam mit "Evil" Jared Hasselhoff und Fernanda Brandão am Mittwoch, 19. September 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1, die französische Festung zu erobern und sich den Goldschatz für den guten Zweck zu sichern?

Überblick zu den Kandidaten der weiteren Folgen "Fort Boyard":

"Fort Boyard" am 19. September 2018: Oliver Pocher, Fabian Hambüchen, "Evil" Jared Hasselhoff, Fernanda Brandão, Jessica Paszka

"Fort Boyard" am 26. September 2018: Thorsten Legat, Sebastian Fobe, Linda Hesse, Evelyn Burdecki, Eloy de Jong

